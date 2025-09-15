أغلى 10 منازل في العالم.. من قصور أمراء الخليج إلى فيلا بيونسيه

"الرجل الغامض".. سيدة تحل لغزا عمره 4 سنوات عن مجهول في حفل زفافها

كتب - أحمد الضبع

احتفالًا بمرور 10 سنوات على انطلاق موقع «مانشن جلوبال» المتخصص في العقارات الفاخرة،

كشف تقرير لموقع "مانشن جلوبال" المتخصص في العقارات الفاخرة، عن قائمة بأغلى المنازل التي بيعت خلال العقد الأخير، والتي توزعت بين هونج كونج ولندن وباريس ونيويورك وميامي وماليبو.

وجمعت هذه الصفقات بين أمراء وملوك ورجال أعمال أثرياء ومشاهير عالميين، في انعكاس لطبيعة الثروة المتغيرة حول العالم.

أغلى المنازل التي شهدها العقد الماضي

هونج كونج (2017)

اشترى الملياردير الصيني السابق "بان سوتونج" فيلا فاخرة في منطقة "ديب ووتر باي" مقابل 322 مليون دولار، لتصبح أغلى صفقة عقارية خلال العقد.

فرنسا (2015)

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان استحوذ على قصر "لويس الرابع عشر" قرب فرساي مقابل نحو 300 مليون دولار، وهو قصر حديث التصميم بني على الطراز الكلاسيكي ويضم حديقة بمساحة 57 فدانا وخندقا مائيا ونوافير تعمل بتقنية الهاتف الذكي.

لندن (2020)

دفع الملياردير الصيني "هوي كا يان" مؤسس "إيفرجراند" نحو 273 مليون دولار لشراء قصر ضخم يطل على "هايد بارك" في حي نايتسبريدج الراقي.

هونج كونج (2016)

رجل الأعمال الصيني "هونجتيان تشن" اشترى فيلا فخمة في منطقة "ذا بيك" مقابل 270 مليون دولار.

نيويورك (2019)

الأمريكي "كين جريفين"، مؤسس مجموعة "سيتاديل"، دفع حوالي 240 مليون دولار لشراء أربعة طوابق في برج فاخر يطل على "سنترال بارك"، وهو أعلى سعر سُجل لعقار سكني في الولايات المتحدة.

فلوريدا (2025)

بيعت فيلا فاخرة مطلة على خليج نابلس بمساحة 15 فدانا مقابل 225 مليون دولار، في صفقة اعتبرت الأغلى بتاريخ ولاية فلوريدا.

الريفيرا الفرنسية (2019)

الملياردير الأوكراني "رينات أحمدوف" اقتنى فيلا "لي سيدر" التاريخية التي تعود للقرن الـ19 مقابل 220 مليون دولار.

ماليبو (2024)

رجل الأعمال الأمريكي "جيم جينارد" مؤسس "أوكلي" للنظارات باع قصرا فاخرا على مساحة 10 أفدنة بمبلغ 210 ملايين دولار، وهو رقم قياسي لمنطقة ماليبو.

ماليبو (2023)

النجمان العالميان بيونسيه وجاي زي دخلا القائمة بشراء قصر ساحلي فخم في "بارادايز كوف" بمبلغ 190 مليون دولار، صمم على يد المعماري الياباني الشهير "تاداو آندو".

نيويورك (2022)

الملياردير "جوزيف تساي" الشريك المؤسس لشركة "علي بابا" اشترى شقة بنتهاوس في "سنترال بارك ساوث" مقابل 188 مليون دولار.