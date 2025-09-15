بلا ذراعين.. شاب يتحدى الإعاقة ويوصل الطعام بطريقة لن تتخيلها

أغلى 10 منازل في العالم.. من قصور أمراء الخليج إلى فيلا بيونسيه

كتب – سيد متولي

تحدى رجل من وسط الصين "دون ذراعين"، الإعاقة، إذ يوصل الطعام على دراجة أحادية العجلة ويستخدم شفتيه لتوجيه هاتفه للاتصال بالعملاء.

علاوة على ذلك، بعد العمل في الليل، يقوم ببيع الخط المكتوب بقدميه لدعم أسرته.

ولد الشاب الملهم لي شيانجيانج، 30 عاما، من مقاطعة هونان، لعائلة ريفية فقيرة، ويعيش الآن مع زوجته وطفليهما، وفقا لموقع ساوث شاينا.

لقد فقد ذراعيه عندما تعرض لصعقة كهربائية عن طريق الخطأ عندما كان في الرابعة من عمره، وهي المأساة التي أغرقت عائلته أيضًا في الديون.

قال لي لوكالة جيمو نيوز الإعلامية الصينية: "ما حدث لا يمكن تغييره. لا يسعني إلا المضي قدمًا. لا داعي للتأمل فيه أو الشكوى".

في الثامنة من عمره، بدأ لي بممارسة فن الخط بقدميه لتخفيف أعباء عائلته المالية، باع أعماله ليحصل على دخل إضافي.

في شهر يوليو، ومع اقتراب موعد التحاق طفليه بالمدرسة وارتفاع التكاليف، بدأ العمل بدوام جزئي في توصيل الطعام.

يتنقل في شوارع المدينة وهو يتوازن على دراجة أحادية العجلة مع صندوق توصيل مربوط على ظهره، ويستخدم شفتيه لتشغيل هاتف مربوط بذراعيه.

في كثير من الأحيان يساعده موظفو المطعم في تحميل طلباته، ويأتي العديد من العملاء بأنفسهم عندما يعرفون أنه ليس لديه ذراعين.

ويقول لي إنه التقى بعدد لا يحصى من أصحاب المتاجر والزبائن الطيبين، وفي بعض الأحيان يتلقى نصائح.

يقدم له صاحب متجر نودلز محليّ الماء والوجبات مجانًا باستمرار، كما أطلعه زملاؤه من سائقي التوصيل على حيل لتوفير الوقت.

في شهره الأول في العمل، أنجز لي ما يقرب من 200 طلب وحصل على 1300 يوان (180 دولارًا أمريكيًا)، تبرع بأول دخل له لجمعية خيرية.

لقد تلقيتُ الكثير من المساعدة من الآخرين، والآن أريد أن أنقل هذا اللطف إليهم، كما قال.

وبحلول شهر أغسطس، لي أصبح أسرع، إذ كان يسلم ما يصل إلى 40 طلبًا يوميًا.

ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من بيع الخط في الليل بالقرب من الأماكن السياحية، وهو يمسك فرشاة بين أصابع قدمه اليمنى، ويكتب عليها حروفًا مثل "الجنة تكافئ الاجتهاد" و"الثروة".

ولم يكشف لي عن دخله، ولكن وفقا لصحيفة شياوشيانج مورنينج بوست، فقد قدمت له الحكومة كشكًا مجانيًا وساعدته في الحصول على سكن عام بإيجار سنوي يبلغ 2000 يوان فقط (280 دولارًا أمريكيًا).

ويشارك لي أيضًا في العمل الخيري، حيث يقدم محاضرات تحفيزية للأطفال المتخلفين عن الركب في المناطق الريفية الصينية ويرعى العديد من الطلاب.

"أريد أن يرى المزيد من الناس كيف يمكن لشخص بلا ذراعين أن يعمل بجد من أجل العيش"، كما قال.

حظيت قصة لي باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المتابعين عبر الإنترنت: "إنه رجل قوي ومرن، أقوى من كثير من الناس بأطرافهم الأربعة".

شاركتُ قصتكِ مع أصدقائي، كثيرًا ما نشعر بالضياع حيال المستقبل، لكن معكِ كقدوة، سنواصل السعي وراء أحلامنا، قال آخر.