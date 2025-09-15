مشاهدة الإعلانات شرط الحصول على ورق التواليت بالمراحيض العامة

كتب – سيد متولي

تظهر مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية منشورات جديدة في البلاد، لا تصرف ورق التواليت إلا بعد مشاهدة إعلان أو دفع رسوم رمزية.

في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على موقع China Insider، شوهدت امرأة وهي تقوم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR) بهاتفها وتُجبر على مشاهدة إعلان قبل أن تقوم الآلة أخيرًا بإخراج شريط من الورق.

وفقًا للصحيفة، يُمكن للمستخدمين إما مشاهدة إعلان أو دفع 0.5 يوان (حوالي 0.07 دولار أمريكي) لكل شريط، ويزعم المسؤولون أن النظام طُبّق للحد من الهدر، زاعمين أن بعض الأشخاص كانوا يأخذون كميات زائدة من ورق التواليت المجاني.

دورات مياه جديدة تدفع المستخدمين لمشاهدة الإعلانات للحصول على ورق التواليت

هذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها دورات المياه في الصين عناوين الصحف، ففي عام 2017 وُضعت أجهزة التعرف على الوجه في المواقع السياحية، حيث يتم توزيع شريط واحد بطول 60 سنتيمترًا لكل مسح كل تسع دقائق.

بحلول عام 2019، تم تمديد فترة الانتظار إلى عشر دقائق لكل شخص بواسطة موزعين جدد.

كما هو الحال مع معظم الأنظمة الإعلانية ، كان رد الفعل سلبيًا للغاية، كتب أحد المستخدمين: "أمشي حاملًا صحيفتي الخاصة في كل مكان تحسبًا لأي طارئ"، وعلق آخر: "الصين أكثر رأسمالية من الولايات المتحدة".

"حسنًا، هذا هو أول شيء أراه بالفعل"، قال شخص آخر.