حدث نادر.. تفاصيل تعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة

كتب- أحمد الضبع:

شهدت سماء مكة المكرمة فجر الجمعة، ظاهرة فلكية نادرة، حيث تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر بلغ ميله عند خط عرض مكة ومتوسط خط زوالها الساعة 03:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، أي قبل أذان الفجر بـ61 دقيقة، وبلغ ارتفاعه عن أفق مكة 89.5 درجة، مع قرص مكتمل بنسبة 76%، بينما بلغت زاوية الاستطالة بينه وبين الشمس 121 درجة، وكان على بعد 366,110 كيلومتر عن الأرض.

وأشارت الجمعية، في بيان، إلى أنه يمكن رؤية كوكبين في السماء، فالمشتري يظهر باتجاه الشرق وزحل باتجاه الغرب، إلى جانب عدد من النجوم الساطعة، ما أتاح للزوار والمصلين فرصة فريدة لمشاهدة مشهد استثنائي للقمر.

وأشار الفلكيون إلى أن هذه الظاهرة تشكل اختبارا عمليا للنماذج الفلكية، إذ يمكن مقارنة التوقعات الرياضية بالرصد الفعلي وتحليل الزوايا والارتفاعات، ما يتيح تأكيد دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية، بما فيها القمر، كما يمكن الاستفادة من الظاهرة لتحديد اتجاه القبلة في المناطق البعيدة عن مكة بدقة عالية، بينما لا يمكن الاعتماد على التعامد في المدن القريبة مثل جدة والطائف.

وتعد ظاهرة التعامد أيضا دليلا عمليا على كروية الأرض، إذ يحدث التعامد بدقة عالية في موقع واحد فقط، بينما تختلف الزوايا بحسب الموقع، ما يعكس انحناء سطح الأرض.

وأكد العلماء أن ميل القمر أثناء دورته الشهرية حول الأرض يتغير ضمن ±5 درجات عن دائرة البروج، ما يجعل تعامده على الكعبة حدثاً نادراً يمكن تحديده بدقة تصل إلى ±0.5 درجة.

اقرأ أيضا:

"تجمدت حتى الموت".. وفاة مسنة داخل دار رعاية والسبب صادم



"تطرد الطاقة السلبية وتجلب الحظ السعيد".. 6 أشياء ضعها تحت المخدة قبل النوم



بعد مشاركته في أسبوع الموضة.. معلومات عن لؤي ابن راغب علامة



آخر تقاليع التجميل.. نساء يلجأن لجراحة تقصير الساقين لسبب غير متوقع



أبرزهم نيمار.. 5 أشخاص ورثوا ثروات من أشخاص لا يعرفونهم

