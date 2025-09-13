إعلان

إيقاف معلم في الصين بعد ظهوره بقناع مخيف.. أرعب المارة

04:00 ص السبت 13 سبتمبر 2025

إيقاف معلم أجنبي بعد ترويع المارة بقناع مخيف

كتبت- نرمين ضيف الله:

أثار مقطع فيديو جدلاً واسعاً في الصين بعدما ظهر فيه معلم أجنبي، يُدعى "هيوغو" (42 عاماً)، وهو يرتدي قناعاً مرعباً مستوحى من أفلام الرعب أثناء جلوسه في سيارة على طريق سريع قرب مدينة هانجتشو بمقاطعة تشجيانج شرقي البلاد.

وأظهر المقطع المعلم وهو يفتح نافذة السيارة موجهاً نظراته نحو ركاب سيارة مجاورة، ما تسبب في حالة فزع، إذ ذكر أحد الشهود أن إحدى الراكبات شعرت بالغثيان جراء المشهد المفاجئ، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».

وخلال التحقيق، أوضحت الشرطة أن المعلم عثر بالصدفة على القناع في حقيبته، وكان قد اشتراه سابقاً عبر متجر إلكتروني، فارتداه بشكل عابر "لإضفاء جو من المرح". لكن تصوير الواقعة وانتشارها على الإنترنت أثار ضجة كبيرة، خاصة أن تصرفه قد يسبب إرباكاً للسائقين ويهدد السلامة المرورية.

وأعرب هيوجو، الذي يعمل في مدرسة بمنطقة شياوشان، عن ندمه واعتذر علناً مؤكداً أنه لم يقصد إثارة الذعر، كما طلب الصفح من الشخص الذي نشر الفيديو. وتفاوتت تعليقات رواد مواقع التواصل بين التنديد بسلوكه والتحذير من مخاطره على الطرق السريعة، والدعوة إلى تشديد الرقابة على مثل هذه التصرفات.

