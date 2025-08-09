"جوزك بيزعّق بدون سبب".. طبيب مخ وأعصاب يكشف مفاجأة

تتساءل كثير من السيدات عن الأسباب التي تجعل الزوج يتحول فجأة إلى شخص غاضب دون مبرر واضح، ويلجأ إلى الصراخ والانفعال لأبسط الأمور.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور إبراهيم الحيص، طبيب المخ والأعصاب والطب النفسي، إن الغضب المفاجئ بدون أسباب واضحة قد يرتبط بخلل في كيمياء الدماغ، أو باضطرابات عصبية ونفسية غير مشخصة، مشددا على أهمية عدم تجاهل هذه الأعراض، خاصة إذا تكررت وأثّرت على جودة العلاقات الأسرية أو الأداء الوظيفي.

1- خلل في تنظيم هرمونات التوتر

أوضح "الحيص" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن بعض الأشخاص يعانون من اختلال في مستويات هرموني الأدرينالين والكورتيزول، ما يجعلهم أكثر حساسية تجاه المواقف اليومية، ويدفعهم إلى ردود فعل انفعالية زائدة، حتى دون وجود خطر أو استفزاز حقيقي.

2- قصور في الفص الجبهي للدماغ

وأشار إلى أن الفص الجبهي مسؤول عن ضبط الانفعالات واتخاذ القرارات، وأي قصور في وظائفه، سواء لأسباب وراثية أو بسبب ضغط نفسي مزمن، قد يؤدي إلى ضعف التحكم في نوبات الغضب.

3- الاكتئاب المقنع واضطرابات القلق

وقال إن بعض حالات الاكتئاب لا تظهر في صورة حزن فقط، بل قد تتجلى في صورة عصبية حادة، وانفعالات غير مبررة، وهو ما يعرف بـ"الاكتئاب المقنع"، خاصة لدى الرجال الذين يميلون لكتمان مشاعرهم.

4- نقص النوم والإرهاق الذهني

وأضاف أن قلة النوم والإجهاد العصبي يؤثران بشكل مباشر على المزاج العام، ويزيدان من احتمال الانفعال، لافتا إلى أن اضطرابات النوم من أبرز الأسباب المهملة في شرح حالات الغضب المتكرر.

5- خلل في النواقل العصبية

وذكر أن النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين تلعب دورا مهما في تنظيم الحالة المزاجية، وأي نقص أو خلل في توازنها قد يؤدي إلى اضطرابات في المزاج والتصرفات.

وشدد طبيب المخ والأعصاب على ضرورة التوجه للطبيب المتخصص إذا كان الغضب يتكرر بصورة تؤثر على العلاقات الزوجية أو الأسرية، ويرافقه أعراض أخرى مثل الأرق، فقدان الشهية، أو الإحساس الدائم بالإرهاق، ويحدث دون مبررات واضحة أو في مواقف لا تستدعي هذا القدر من الانفعال.

واختتم بالإشارة إلى أن العلاج قد يشمل الجلسات النفسية، وتعديل نمط الحياة، وأحيانا أدوية تساعد على ضبط كيمياء الدماغ، مؤكدا أن التشخيص الدقيق هو المفتاح الرئيسي للعلاج الناجح.