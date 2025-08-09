3 أبراج على المحك.. ضغوط عمل وطاقة عابرة قد تطغى في منتصف اليوم

كتبت- نرمين ضيف الله

في عالم الفلك والطاقة، لا يمرّ كل يوم بسلاسة على الجميع، فبعض مواقع الكواكب قد تخلق تحديات لحظية تؤثر على المزاج والتركيز، خصوصًا خلال ساعات معينة من اليوم.

اليوم، تشير حركة الكواكب إلى أن بعض الأبراج تشعر بضغط غير معتاد في منتصف اليوم، بسبب تراكم المهام أو مشاعر داخلية متقلبة.

إليك 3 أبراج من المتوقع أن تواجه ضغوط عمل مؤقتة وطاقة مشوشة في منتصف اليوم لكن لا تقلق، فكل شيء قابل للتجاوز بالهدوء والوعي، وفق موقع "people".

برج الجدي

أنت معروف بتركيزك العالي وقدرتك على الإنجاز، لكن منتصف هذا اليوم قد يحمل لك لحظات من التشتت الذهني.

ربما تشعر أن المهام تتكاثر فجأة أو أن من حولك لا يساعدون بالقدر الكافي. خذ نفسًا عميقًا، وحدّد أولوياتك، ولا تنجرف وراء ضغط اللحظة.

برج العذراء

بطبيعتك تميل إلى الكمالية، لكن اليوم قد تميل إلى جلد الذات أكثر من اللازم ربما تشعر بأنك لم تُنجز ما يكفي، أو أن الآخرين لا يقدّرون مجهودك كما يجب.

هذه الطاقة مؤقتة، وكل ما تحتاجه هو أن تكون أكثر لطفًا مع نفسك.

برج الحوت

تتحرك خيالك اليوم في اتجاه، ومسؤولياتك في اتجاه آخر منتصف اليوم قد يجعلك تشعر بنوع من الضغط النفسي أو التردد بين ما يجب فعله وما ترغب به.

التوازن بين العقل والقلب هو مفتاحك لتجاوز هذا التوتر العابر.