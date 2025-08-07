ضع جنيهاً معدنياً في الفريزر.. والسبب: صحتك

كتبت – أميرة حلمي

إذا كنت على وشك السفر أو الابتعاد عن المنزل لبضعة أيام، فهناك طريقة بسيطة قد تساعدك على التأكد من سلامة الطعام في الفريزر عند عودتك: ضع عملة معدنية فوق كوب من الماء المُجمَّد واتركه.

عند انقطاع التيار الكهربائي أثناء سفرك، قد يذوب الطعام في المُجمّد ثم يُعاد تجميده مع عودة الكهرباء، دون أن تلاحظ أي تغيير عند عودتك. وهنا تكمن الخطورة؛ الأطعمة التي تتعرض لفترات طويلة من درجات الحرارة غير الآمنة قد تبدو مجمدة، لكنها في الحقيقة ملوثة ببكتيريا ضارة، ما قد يسبب أمراضًا خطيرة عند تناولها.

تتمثل الحيلة في ملء كوب بماء نظيف وتركه في المُجمّد حتى يتجمد بالكامل، ثم وضع عملة معدنية فوقه وإعادته إلى الفريزر.

عند عودتك، يكشف موضع العملة عن كل ما حدث أثناء غيابك:

إذا بقيت العملة أعلى الجليد، فالفريزر حافظ على برودته، وطعامك آمن.

أما إذا غرقت العملة إلى أسفل الكوب أو في منتصفه، فهذا يعني أن الجليد ذاب في وقت ما، ما يشير إلى ذوبان الطعام أيضًا، حتى وإن بدا متجمداً عند فحصه لاحقًا.

وفقًا لإرشادات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الأطعمة القابلة للتلف التي تُترك لأكثر من ساعتين فوق 4 درجات مئوية (40 فهرنهايت) تصبح غير صالحة للاستهلاك، حتى وإن لم تظهر عليها علامات الفساد الواضحة.

علامات تنذرك بفساد الطعام المجمد:

بلورات ثلج كثيرة داخل العبوة: تشير إلى ذوبان سابق وفقدان في الجودة.

تغير لون اللحوم أو الخضراوات: مثل تحول لون اللحم من الأحمر الزاهي إلى البني أو الرمادي.

تسرب سوائل: علامة على الذوبان وإعادة التجميد.

رائحة غريبة أو حامضة: مؤشر على بدء التحلل.

