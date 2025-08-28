كتبت- رودينا ضوه:

في عالم التسوق الرقمي، أصبحت عبارة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" خيارًا شائعًا بين المستهلكين، خاصة بين الشباب الذين يسعون لتلبية احتياجاتهم دون التأثير الفوري على ميزانياتهم، تقدم هذه الخدمة مرونة في الدفع، مما يجعلها جذابة للكثيرين، ومع ذلك، حذر خبراء من أن هذا النظام قد يتحول إلى فخ مالي إذا لم يستخدم بحذر.

وحذرت هالي ساكس، المؤثرة في مجال التمويل الشخصي التي يتابعها أكثر من مليون شخص عبر الإنترنت، من مخاطر خطط "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، خلال ظهورها في برنامج "Fox & Friends" يوم الثلاثاء، واعتبرت هذه الممارسات "مفترسة"، وفقًا لموقع Fox Business.

وقالت ساكس: "رأيي هو أنه لا ينبغي استخدام عبارة 'اشتر الآن وادفع لاحقًا' على الإطلاق، وإذا كنت بحاجة إلى تمويل شيء ما، فاستخدم بطاقة ائتمان، والعديد من شركات بطاقات الائتمان تقدم خيارات الدفع على مدى فترة زمنية محددة بفائدة 0%".

وأضافت أن بطاقات الائتمان توفر فوائد مهمة لا توفرها خطط BNPL، مثل حماية المستهلك وفرصة بناء الائتمان.

مخاطر التأخر في السداد

توفر خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقا" للمستهلكين إمكانية تقسيط مشترياتهم بدلاً من دفع المبلغ كاملًا مقدمًا، إلا أنه في حال التأخر عن السداد في المواعيد المحددة، قد تُفرض عليهم غرامات إضافية.

ومن المتوقع أن تحقق هذه البطاقات أرقامًا قياسية في حجم المعاملات خلال هذا العام، بعد أن تم تسويقها كبدائل أكثر أمانًا لبطاقات الائتمان، ورغم ذلك، يحذر الخبراء الماليون من أن الاعتماد عليها قد يؤدي إلى الإفراط في الإنفاق وتراكم الديون بسرعة إذا لم يكن المستهلكون مطّلعين على أسلوب استخدامها.

كوستكو تطلق خدمة BNPL للمشتريات الكبيرة

وكشفت شركة LendingTree في استطلاع أُجري في أبريل أن نسبة متزايدة من الأميركيين يلجأون إلى خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" لتغطية الاحتياجات اليومية مثل البقالة.

وتفسر ساكس انتشار هذه الخدمة جزئيًا نتيجة ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة، التي استؤنفت منذ أقل من عامين بعد توقفها أثناء جائحة كوفيد-19.

وقالت: "يواجه الجيل Z تضخمًا هائلًا، ولم تواكب الأجور هذا التضخم، وهذه طريقة للحصول على ما نريد".

وأشار المسح، الذي شمل 2000 مستهلك تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عامًا، إلى أن نحو نصف البالغين الأمريكيين استخدموا خدمات BNPL مثل Klarna أو Affirm. شكل جيل الألفية النسبة الأكبر، لكن جيلي Z وX لم يكونا بعيدين عنهم.

