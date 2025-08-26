"لو حياتك بايظة".. 7 علامات تكشف أنك محسود وخطوات للتحصين

كتبت- أسماء العمدة:

الحسد قد يترك أثرًا واضحًا على حياة الإنسان وأهل بيته، إذ تظهر علامات محددة يُعتقد أنها دليل على الإصابة به.

وأكدت خبيرة طاقة المكان إيمان خير، أن هذه العلامات قد تكون لها أسباب أخرى أيضًا، لذا لا ينبغي الجزم بأنها ناتجة عن الحسد وحده.

علامات تدل على الحسد

وكشفت "خير" في تصريحات لـ"مصراوي" العلامات التي تدل على التعرض للحسد من الأشخاص المحيطين، وتشمل:

1- تدهور صحي بلا سبب طبي: شعور دائم بالخمول، صداع مزمن، أو آلام في الجسد لا يجد لها الأطباء تفسيرًا.

2- خسائر مالية أو مهنية: فقدان العمل بشكل مفاجئ، أو التعرض لمشاكل تؤدي إلى خسائر غير متوقعة.

3- توتر في العلاقات: خلافات مفاجئة مع الأهل أو الأصدقاء، أو اضطرابات متكررة مع شريك الحياة.

4- ضيق واكتئاب مستمر: شعور بالحزن والضغط النفسي رغم استقرار الأمور في الظاهر.

5- فقدان الشغف والطموح: غياب الحماس للعمل أو الهوايات وصعوبة تحقيق الأهداف.

6- مشاكل متكررة في المنزل: أعطال مفاجئة للأجهزة أو حوادث صغيرة متواصلة.

7- تعثر وتوقف التوفيق: شعور بأن الأبواب مغلقة والحظ لا يحالفك مهما حاولت.

طرق التحصين من الحسد:

وأوضحت إيمان خير أنّ الحل لا يكمن في القلق أو اليأس، بل في اللجوء إلى الله، وذلك عبر:

-قراءة سورة البقرة يوميًا أو تشغيلها في المنزل.

-المواظبة على أذكار الصباح والمساء، وقراءة المعوذات وآية الكرسي قبل النوم.

-الإلحاح بالدعاء برفع البلاء وإزالة الحسد.

-القيام بالرقية الشرعية من شخص موثوق أو بنفسك.

-الإكثار من الاستغفار، لما له من أثر في تيسير الأمور ورفع الكروب.