لماذا تحتفظ القُلة ببرودة المياه في عز الحر؟.. اعرف السر

كتبت- أسماء العمدة:

يفضل الكثيرون شرب الماء من الأواني الفخارية (القُلّة) خلال فصل الصيف، لما تتميز به من برودة طبيعية ومنعشة، مهما ارتفعت درجات الحرارة.

ووفقًا لموقع BYJU'S EXAM PREP، يكمن السر وراء هذه الظاهرة في المسام الدقيقة التي يتميز بها الفخار.

وعند وضع الماء داخل القلة، تتسرب كمية ضئيلة منه عبر هذه المسام إلى السطح الخارجي، حيث تتبخر وتتحول من سائل إلى غاز، وهذه العملية تسحب الحرارة الكامنة من الماء داخل القلة، ما يحافظ على برودته بشكل طبيعي.

فوائد صحية متعددة

بجانب الانتعاش، يحتوي شرب الماء من القلة على فوائد صحية عديدة، بحسب ما أوضح خبير التغذية العلاجية أحمد صلاح لـ"مصراوي"، تشمل:

1- تحسين الهضم والتمثيل الغذائي

يساعد ماء القلة على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ودعم عملية الأيض، ما يجعله خيارًا صحيًا يوميًا.

2- توازن الرقم الهيدروجيني (pH)

الطين المستخدم في صناعة القلة يتميز بقلويته، ما يساعد على موازنة درجة حموضة الجسم.

3- دعم صحة الجهاز التنفسي

الماء البارد من القلة يساهم في تهدئة التهابات الحلق والتقليل من احتقان الجهاز التنفسي.

4- مصدر للمعادن

يكتسب الماء عند تخزينه في القلة معادن مهمة مثل الكالسيوم والماغنسيوم والفسفور.

5- ترطيب طبيعي

يتميز ماء القلة بمذاق منعش يشجع على شرب كميات أكبر، ما يضمن ترطيب الجسم خلال الصيف.