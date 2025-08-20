مشهد مؤثر بين فيل وأمه يخطف القلوب ويحقق آلاف المشاهدات (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه فيل صغير يركض عائدًا إلى أمه بعد أن ابتعد عنها، ما أذهل المتابعين وجعلهم يتأثرون باللقاء الحميم، بحسب موقع hindustantimes.

وشاركت الفيديو ليك تشايلرت، مؤسسة جمعية "حماية الأفيال"، وأظهر الترابط العاطفي القوي بين الأم والفيل الصغير، مع إلقاء الضوء على لحظات من حياتهما اليومية.

وفي تعليقها على الفيديو، أوضحت تشايلرت تفاصيل الواقعة: "استمتعت نام تيب كثيرًا بالتجول في الحقول لزيارة قطيع آخر حتى فقدت إحساسها بالوقت؟.. وعندما طال غيابها، شعرت مالاي تونج بالقلق ونادت عليها.. عند سماع صوت والدتها، ركضت نام تيب عائدة، مطرقة بخرطومها وكأنها تقول: أمي، آسفة.. لقد عدت.. هذا سحر نام تيب، التي أصبحت الآن بصحة جيدة جسديًا وعقليًا، وأكثر ثقة في الحياة من أي وقت مضى».

وعلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على الفيديو بمشاعر من الدفء والإعجاب، مؤكدين مدى قوة الرابط بين الأم والطفل.

ولاقى المقطع أكثر من 300 ألف مشاهدة منذ نشره، إذ كتب أحد المتابعين: "مهما كان مزاجك، مشاهدة هذه المخلوقات اللطيفة تجعل قلبك يذوب وتدخل البهجة على وجهك".

وأضاف آخر: «من الرائع رؤية نام تيب وهي مزدهرة.. لقد قطعت شوطًا طويلًا منذ أيامها الأولى، وكل ذلك بفضل رعايتكم وجهود فريقكم»، وعلق ثالث: «إنها مليئة بالحياة.. وبالتأكيد شكلت طريقها الخاص".

وفي تعليق مؤثر، كتب أحد المتابعين: "نام تيب، أنتِ علاج لآلام القلب والروح.. شخصيتك الرائعة، وصوتك، وذيلك، وحيويتك تتألق للجميع لتُحب وتفرح بها الإنسانية".

اقرأ أيضا:

كيف تساعد القهوة على جذب المال وطرد الطاقة السلبية؟

20 صورة تكشف.. أغرب 6 عملات على مر التاريخ

مخيفة ومفترسة.. 10 صور لـ أغرب 7 حيوانات في العالم

نسخة منها.. 20 صورة أثارت الجدل لشبيهة جورجينا العربية

سعرها 4900 جنيه.. أغلى علبة حلوى مولد في الأسواق- وهذه مكوناتها