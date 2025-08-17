لديها حاسة سادسة.. 5 أبراج تشعر بالأشياء قبل وقوعها

كتب – محمود عبده:

بعض الأشخاص يمتلكون قدرة فطرية على التقاط ما لا يقال، ورؤية ملامح المستقبل قبل أن يتشكل، قد يبدون وكأنهم يتكهنون، لكن مع الوقت تثبت الأحداث أنهم كانوا على حق.

وفي علم الفلك، هناك أبراج يعرف أصحابها بحدسهم القوي، وكأن لديهم "رادارا داخليا" يرصد ما هو قادم.

سواء كان ذلك من خلال قراءة الإشارات الخفية، أو تفاعلهم العاطفي العميق مع من حولهم، فإن ما يقولونه غالبا ما يتحقق بطريقة لافتة.

في هذا التقرير، نستعرض خمسة أبراج يتمتع أصحابها بقدرة حدسية لافتة، وفقا لما ذكره موقع medspaassociates.