بعد القبض عليها.. تفاصيل ومعلومات عن البلوجرز"لوليتا"

05:37 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أثار خبر القبض على البلوجر "لوليتا"، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وجهت إليها النيابة تهمة نشر محتوى خادش للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تصاعدت الانتقادات لمحتوى "لوليتا" الذي وصفه الكثيرون بالمبتذل، حيث تقدم فيديوهات رقص وحركات وإيحاءات غير لائقة على منصات مثل "تيك توك" و"إنستجرام"، ما اعتبره البعض تهديدًا للقيم والأخلاق المصرية.

من هي البلوجرز لوليتا؟

هي بلوجرز مصرية، وقد اشتهرت ببث مقاطع تحتوي على محتوي خادش للحياء والقيم المصرية

يتابعها عبر منصة التيك توك 22 ألف شخصًا

وهي في الثلاثين من العمر

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلوجرز ومشاهير آخرين بسبب تقديمهم لمحتوى يتنافى مع الآداب العامة.

