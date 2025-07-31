أول حقيبة يد في التاريخ.. عمرها 4500 عام ومزينة بأسنان الكلاب

بعض أقدم أشكال الحقائب أو أكياس الحمل البدائية التي استخدمها الإنسان القديم وُجدت مصنوعة من جلود وأسنان الحيوانات أو الألياف النباتية، وكانت تُستخدم لحمل الطعام أو الأدوات.

وبحسب موقع cnn، فإنه في عام 2012 اكتشف علماء آثار ألمان في موقع دفن قديم في لايبتزج بألمانيا شيئًا مذهلًا، وهو بقايا أول حقيبة يد في التاريخ، عمرها أكثر من 4500 سنة.

لم تكن الحقيبة نفسها موجودة، لأنها كانت غالبًا من الجلد أو القماش وتآكلت مع الزمن، لكن الذي بقي محفوظًا هو أكثر من 100 سن كلب، كانت مرتبة على شكل منسق وزخرفي، ما يشير إلى أنها كانت مثبتة على سطح الحقيبة لتزيينها.

ما الهدف من استخدام أسنان الكلاب؟

لم يكن ذلك بدافع الوحشية أو الضرورة، بل كان رمزًا للمكانة الاجتماعية والتميز، أسنان الكلاب في بعض الثقافات القديمة كانت تعتبر رمزًا للقوة أو الذكاء، وربما استخدمت لأغراض جمالية أو روحية.

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