بسمة وهبة تُثير الجدل بسبب "كيرفيو الساحل الشمالي"- ما هو؟

كتبت- أسماء مرسي:

أثار مقطع فيديو نشرته الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت فيه رفقة ابنتها خديجة، وتطرقتا خلال الحديث إلى ما يُعرف بين الشباب في الساحل الشمالي باسم "نظام الكيرفيو".

ما هو نظام الكيرفيو في الساحل؟

في الفيديو، أوضحت "بسمة" أن مصطلح "كيرفيو" أصبح شائعا بين الشباب والفتيات في الساحل الشمالي، ويشير إلى التزام غير رسمي بموعد معين للعودة إلى المنزل خلال فترات الإجازة الصيفية.

وغالبًا ما يُحدد هذا التوقيت في منتصف الليل، مع مرونة بمده في بعض الحالات.

وأشارت إلى أن هذا النظام بات جزءا من ثقافة السهر عند الشباب في المنتجعات الساحلية.

استياء من غياب رقابة الأهل

عبرت الإعلامية عن استيائها الواضح من غياب الرقابة الأسرية، مشيرة إلى أن انتقادها ليس موجها إلى الأبناء بل إلى أولياء الأمور، قائلة: "أنا زعلانة مش من الأولاد.. لكن من الآباء".

وأضافت: "بعض العائلات باتت تتساهل بشكل كبير مع سهر الفتيات لساعات متأخرة من الليل حتى ساعات الظهر في اليوم التالي"، وهو ما اعتبرته سلوكا غير صحي، داعية إلى تشديد الرقابة العائلية وتحمل المسؤولية التربوية.

ونصحت الآباء بضرورة مراقبة سلوك أبنائهم، خصوصا الفتيات، خلال فترات الإجازة، مؤكدة أن الحرية يجب أن تمارس ضمن حدود من الانضباط والرقابة الهادئة، بعيدا عن أي تجاوزات.

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