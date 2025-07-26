"ندم وألم مكتوم".. تحليل لغة جسد حسام حبيب عن علاقته بـ شيرين

كتبت- أسماء مرسي:

أثار المطرب حسام حبيب جدلا واسعا مؤخرا بتصريحاته التلفزيونية حول علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا خلوها من المشكلات وأن الخلافات كانت "بسيطة" أشبه بخلافات الأصدقاء.

وقدّم "حبيب" اعتذارا لشيرين عن أي ضيق سببه لها، واصفا إياها بـ"صوت الوطن العربي" و"النجمة الأولى" و"عبقرية الصوت".

لغة الجسد تكشف ما يخفيه في هذا السياق، حلل خبير لغة الجسد مصطفي مسلم، لغة جسد المطرب حسام حبيب، وذلك عبر مقطع فيديو له بصفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

نظرة العين

أشار مسلم إلى أن نظرات حبيب المائلة وغير المباشرة، مع حركة العين السريعة وهروبها للأسفل، توحي بالعجز عن المواجهة وشعور بالندم العميق.

تعابير الوجه

بدت على وجهه علامات ألم مكتوم، كأنه يقر داخليا بأنه خذل شيرين ودمر شيئا جميلا بينهما.

تشنج الشفاه والصوت

أوضح "خبير لغة الجسد" أن تشنج الشفاه أثناء الحديث والصوت المتأثر يوحي بـتأثر لحظي، وأن تعابير وجهه غير المتزنة تشير إلى ضغط أو شعور بالذنب أكثر من مراجعة حقيقية للأخطاء، كما أن المشاعر الظاهرة كانت مؤقتة وليست نابعة من فهم عميق للأذى الذي سببه.

حيرة داخلية ومحاولة تهدئة

يكشف تحليل لغة الجسد أن حبيب يعيش حيرة داخلية ولا يظهر عليه قرار واضح بالتحمل أو التغيير، ولم يعكس حديثه إدراكا حقيقيا لعمق الألم الذي تسبب به، بل بدا وكأنها مجرد محاولة للتهدئة.

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