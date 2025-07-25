بـ6.7 مليون دولار.. "إيف" ابنة ستيف جوبز تستعد لحفل زفاف أسطوري

تستعد إيف جوبز، ابنة الراحل ستيف جوبز مؤسس شركة "آبل"، لدخول القفص الذهبي هذا الأسبوع، في حفل زفاف فاخر يقام في منطقة أوكسفوردشير الريفية بإنجلترا، بتكلفة تقدر بنحو 6.7 مليون دولار، وسط حضور نخبة من الشخصيات العامة ونجوم الفن والسياسة.

وتتزوج إيف البالغة من العمر 27 عاما، من خطيبها الفارس الأولمبي هاري تشارلز 26 عاما، الحائز على ميدالية ذهبية، في احتفال وصفته مصادر لصحيفة The Sun البريطانية بأنه "حكاية خيالية من فئة الملايين"، من تنظيم منسق الحفلات الشهير ستانلي غاتي.

حضور رفيع المستوى

وكشفت المصادر أن نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، كامالا هاريس، ستكون من أبرز الحاضرين، بصفتها صديقة مقربة من والدة العروس، لورين باول جوبز.

ومن المنتظر أن يحيي الحفل المغني العالمي إلتون جون بعرض خاص، في ظل حضور شخصيات لامعة مثل جيسيكا سبرينجستين، والموسيقي مات هيلدرز، والأميرة بياتريس، بالإضافة إلى جينيفر وفيبي جيتس، ابنتي الملياردير بيل جيتس.

استعدادات مشددة وجدول دقيق

أضافت المصادر أن الاستعدادات لحفل الزفاف تدار بدقة أشبه بالعمليات العسكرية، إذ سيبدأ وصول الضيوف تباعا خلال الأسبوع، قبل انطلاق الفعاليات الرسمية يوم الخميس.

وتشمل قائمة المدعوين أيضًا أشقاء العروس ريد 33 عاما وإيرين 29 عاما، بينما لم تتأكد بعد مشاركة أختها غير الشقيقة ليزا برينان-جوبز.

مسيرة لافتة للعروس

إيف جوبز، خريجة جامعة ستانفورد، بدأت مؤخرًا في بناء مسيرتها المهنية في مجال عرض الأزياء، إذ وقعت مع وكالة DNA Models، وظهرت على غلاف مجلة "فوغ اليابان"، كما شاركت في حملات دعائية لأسماء عالمية مثل "لويس فويتون" و"Coperni"، كذلك شاركت سابقا في نهائيات كأس العالم للفروسية، واستكملت طريق والدتها في النشاط الخيري.

ورغم ما يُثار حول حجم ثروتها، تشير تقارير إلى أن إيف، مثل أشقائها، لن ترث حصة من الثروة الضخمة لوالدها، وفقا لما أوردته مصادر مقربة من العائلة.

وداع العزوبية بأسلوب إيف جوبز

وفي الشهر الماضي، أقامت إيف عطلة وداع عزوبية فاخرة في جزيرة كابري الإيطالية، برفقة عدد من صديقاتها من خريجات جامعة ستانفورد، بالإضافة إلى الأولمبية إيلين غو، وشقيقة خطيبها سكارليت، ووالدته تارا.

يذكر أن علاقة إيف وهاري أعلنت رسميا خلال أولمبياد باريس 2024، إذ كان تشارلز ينافس ضمن الفريق البريطاني.

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