7 علامات تكشف أنك في علاقة سامة.. "انفد بجلدك"

كتبت- أسماء العمدة:

العلاقات السامة يمكن أن تكون مُنهِكة ومدمرة للصحة النفسية والعاطفية، من المهم جدًا أن تتعرف على العلامات وتعرف متى يحين وقت الانسحاب لحماية نفسك.

العلاقة السامة هي التي تجعلك تشعر بالسوء تجاه نفسك، وتستنزف طاقتك، وتحد من نموك، لذا إليك 7 علامات مهمة تدل على أنك قد تكون في علاقة كهذه، وفقًا لموقع timesofindia.

1- التقليل من شأنك والانتقاد المستمر

شريكك يسخر منك، يقلل من آرائك أو إنجازاتك، أو ينتقدك باستمرار بطريقة تؤذيك، حتى لو قال إنها "مزحة"، فإن تأثيرها السلبي على ثقتك بنفسك لا يمكن تجاهله، تشعر دائمًا بأنك غير كافٍ أو ترتكب الأخطاء.

2- السيطرة والتملك

يحاول شريكك التحكم في تصرفاتك، قراراتك، أصدقائك، أو حتى طريقة لباسك، قد يطلب منك حذف حسابات التواصل الاجتماعي، أو يغضب إذا قضيت وقتًا مع الآخرين، تشعر بأن حريتك مقيدة ولا تملك مساحتك الشخصية.

3- نقص الدعم والغيرة من نجاحك

بدلاً من أن يكون شريكك داعمًا ومشجعًا لأهدافك، تجده يقلل من أهميتها أو يشعر بالغيرة من نجاحاتك، لا تحصل على التشجيع أو الدعم الذي تحتاجه في الحياة، كل إنجاز لك يتحول إلى منافسة بالنسبة له.

4- اللوم المستمر وعدم تحمل المسؤولية

دائمًا ما يضع شريكك اللوم عليك، حتى في المشاكل التي لا علاقة لك بها، يرفض تحمل مسؤولية أفعاله، ويقلب الطاولة عليك لتشعر بالذنب أنت، تشعر بأنك دائمًا المخطئ، حتى لو كان الخطأ واضحًا من جانبه.

5- التلاعب العاطفي

شريكك يجعلك تشك في واقعك، أو في مشاعرك، أو في صحة ذاكرتك، يقول لك "أنت تبالغ"، "هذا لم يحدث هكذا"، أو "أنت مجنون"، هذا السلوك يهدف إلى زعزعة ثقتك بنفسك وجعلك تعتمد عليه في تعريف الواقع.

6- الشعور بالإرهاق والاستنزاف العاطفي

تجد نفسك مستنزفًا عاطفيًا بعد كل تفاعل مع هذا الشخص، تشعر بالغضب، الحزن، القلق، أو التعب بشكل مستمر عند التفكير فيه أو التحدث معه، العلاقة بدل أن تكون مصدرًا للطاقة والسعادة، أصبحت تستنزفك.

7- غياب الاحترام المتبادل وخرق الحدود

لا يظهر شريكك احترامًا لمشاعرك، لا يحترم خصوصيتك، أو يتجاوز الحدود التي وضعتها بشكل متكرر، قد يستخدم الإهانة أو التجريح اللفظي، أو المعاملة الصامتة كعقاب.

متى تنسحب من العلاقة؟

قرار الانسحاب من علاقة سامة هو قرار صعب ومؤلم، لكنه غالبًا ما يكون ضروريًا لحماية صحتك وسلامتك النفسية.

إليك بعض المؤشرات التي تخبرك بأن الوقت قد حان للانسحاب، وفقًا لموقع news18.

عندما تؤثر على صحتك النفسية والجسدية

إذا كنت تعاني من القلق المزمن، الاكتئاب، الأرق، فقدان الوزن أو زيادته بشكل كبير، أو أي مشاكل صحية أخرى بسبب هذه العلاقة.

عندما تشعر بفقدان ذاتك

إذا بدأت تفقد هويتك، شغفك، أصدقائك، أو قيمك الخاصة بسبب العلاقة، ولم تعد تعرف من أنت.

عندما تكون هناك إساءة لفظية، عاطفية، جسدية، جنسية

أي شكل من أشكال الإساءة هو خط أحمر، لا يجب أن تتحمل أي شخص يسيء إليك بأي شكل من الأشكال. سلامتك هي الأولوية القصوى.

عندما لا يكون هناك أمل في التغيير

إذا حاولت مرارًا وتكرارًا التحدث عن المشاكل، أو طلب المساعدة الخارجية (مثل العلاج الزوجي)، ولم يظهر الطرف الآخر أي رغبة حقيقية في التغيير أو تحسين العلاقة.

عندما تتجاوز الأضرار الفوائد

كل علاقة فيها تحديات، ولكن إذا كانت السلبيات تفوق الإيجابيات بكثير، وتجعلك تعيش في حالة دائمة من الشقاء والتوتر، فهذا يعني أن الوقت قد حان للمغادرة.

عندما تشعر بالتهديد أو الخوف

إذا كانت العلاقة تجعلك تشعر بالخوف من شريكك، أو من ردود أفعاله، أو من العواقب إذا لم تتبع توجيهاته.

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