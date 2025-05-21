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بسعر لا يصدق.. 16صورة لأغلى غرفة فندقية في العالم

08:00 م الأربعاء 21 مايو 2025
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كتبت- أسماء العمدة:

في قمة الفخامة والترف، يتربع جناح "Royal Mansion" في منتجع "أتلانتس ذا رويال" بدبي كأغلى غرفة فندقية في الإمارة، وينافس بقوة على لقب الأغلى في العالم، حيث تبدأ تكلفة الإقامة فيه من 100 ألف دولار أمريكي لليلة الواحدة.

ووفقًا لـ"ccn" هذا الجناح الأسطوري، الذي تبلغ مساحته الشاسعة 1,100 متر مربع، استضاف بالفعل نخبة من نجوم العالم، وعلى رأسهم أيقونة الغناء بيونسيه وزوجها النجم "جي زي"، مما يعكس المستوى الرفيع والخصوصية التي يوفرها.

وصمم جناح "Royal Mansion" ليمنح ضيوفه تجربة لا مثيل لها من الخصوصية والراحة المطلقة، ويتميز الجناح بمدخل خاص به، ومصعد داخلي حصري، بالإضافة إلى خدمة خادم شخصي متفرغ لتلبية كافة الاحتياجات والرغبات على مدار الساعة.

ولأولئك الذين يتطلعون إلى استضافة فعاليات عشاء فاخرة، يوفر الجناح غرفة طعام أنيقة تتسع لـ 12 ضيفًا، كما يتاح للضيوف الاستعانة بأشهر الطهاة من بين 17 مطعمًا عالميًا يضمها المنتجع، لتحضير أشهى المأكولات في مطبخ الشيف الخاص والمجهز بالكامل داخل الجناح.

ويمثل جناح "Royal Mansion" وجهة فريدة للباحثين عن تجربة إقامة استثنائية تتجاوز حدود الخيال، حيث يلتقي التصميم الفاخر بأعلى مستويات الخدمة والخصوصية في قلب واحدة من أكثر المدن حيوية في العالم.

أغلى غرفة فندقية جناح Royal Mansion منتجع أتلانتس ذا رويال دبي
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