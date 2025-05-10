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3 أبراج تتخلص من الهموم قريبا.. "الفرج جاي من حيث لا تحتسب"

03:30 م السبت 10 مايو 2025
3 أبراج تتخلص من الهموم قريبا.. "الفرج جاي من حيث لا تحتسب"

صورة تعبيرية

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في تنبؤات فلكية جديدة، أكد خبير الأبراج الفلكية محمد صبحي أن ثلاثة أبراج ستشهد فترة من الفرج والتخلص من الهموم قريبًا، مشيرا إلى أن الأحداث القادمة ستكون بمثابة "الفرج المنتظر" للكثيرين.

وقال "صبحي" في تصريحات لـ"مصراوي"، إنّ هذه الأبراج ستواجه تحولًا إيجابيًا غير متوقع، قد يأتي على شكل فرصة عمل جديدة، أو تحسين العلاقات العاطفية، أو حتى تسوية للأمور المالية التي كانت تؤرقهم في السابق.

وأوضح "صبحي" أن الأبراج التي ستختبر هذه التحولات الإيجابية هي:

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