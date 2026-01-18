"المترو بيتكلم موسيقى".. كيف غير "Radio Me" تجربة 7 ملايين راكب يوميا

في عالم الطبيعة توجد كائنات مدهشة تستطيع تغيير ألوانها بطرق مذهلة لأغراض التمويه، والتواصل أو البقاء، وتبدو هذه التحولات كأنها لوحات فنية حية.

فيما يلي 5 مخلوقات تحول ألوانها بشكل يشبه السحر وفقا لموقعي "animalsaroundtheglobe" و"Color Meanings".

الحرباء

الحرباء أشهر المخلوقات القادرة على تغيير لون جلدها بصورة واضحة، ليس فقط لأجل التمويه بل أيضا للتواصل مع الآخرين وتنظيم درجة الحرارة.

الأخطبوط

الأخطبوط يمتلك قدرة مذهلة على تغيير لون وجلد جسمه في ثوان عبر خلايا صبغية شبيهة بالبكسلات الموصولة مباشرة بجهازه العصبي، مما يجعله من أبرع مبدعي التمويه في البحار.

الحبار

كائنات الحبار تشبه الأخطبوط في قدرات التلون، لكنها تضيف إليها تغيير النمط والملمس على الجلد، ما يجعلها تبهر متابعيها بعروض لونية بديعة.

الثعلب القطبي

يغير الثعلب القطبي معطفه على مدار العام من البني في الصيف إلى الأبيض في الشتاء، مما يساعده على التكيف مع محيطه في مختلف الفصول والتخفي عن المفترسين أو عند الصيد.

خنفساء السلحفاة الذهبية

هذه الخنفساء الصغيرة تتألق بلون ذهبي لامع في حالتها الهادئة، لكنها تتحول إلى أحمر مع نقاط سوداء عندما تشعر بالتهديد.