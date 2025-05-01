انتبه لما تسمعه.. خبيرة طاقة تحذّر من التأثير المدمّر لأغاني النكد

كتبت - أسماء مرسي:

يميل الكثيرون، في لحظات الضيق أو دون سبب واضح، إلى سماع الأغاني الحزينة، لكن هل تساءلت يومًا عن تأثيرها على الصحة؟

خبيرة طاقة تحذّر: أغاني الحزن تدمّر الصحة النفسية

في هذا السياق، حذّرت الدكتورة سها عيد، خبيرة علم الطاقة، من الاستماع إلى الأغاني التي تحمل معاني الحزن.

وتابعت، خلال استضافتها في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هذه الموسيقى، التي تبدو في ظاهرها وكأنها تخفّف عنّا، تحمل تأثيرًا سلبيًا عميقًا على صحتنا النفسية، وتزيد من مستويات التوتر والحزن.

سر النكد الدائم.. يكمن في النغمات الحزينة

كما ربطت "خبيرة الطاقة" بشكل مباشر بين الميل المتزايد لسماع ما يُعرف بـ"أغاني النكد"، ذات الكلمات الحزينة، وبين حالة النكد المستمر التي يعاني منها الكثير من الشباب في هذه الفترة.

وأوضحت أن الانغماس المتكرّر في هذه المشاعر السلبية عبر الموسيقى، يُغذّي الشعور باليأس والإحباط، ويُسهم في خلق حالة مزاجية سيئة دائمة.

وصفة السعادة.. الاستماع إلى نغمات الأمل والفرح

نصحت "سها" بالاستماع إلى الأغاني التي تبثّ الفرح والتفاؤل والأمل، مؤكدة أن اختيار الألحان والكلمات الإيجابية يمكن أن يكون له دور فعّال في تعزيز شعورنا بالسعادة والراحة.

اقرأ أيضًا:

حسام موافي يحذر من عرض خطير: اذهب إلى الطبيب فورا عند ظهوره

بعد وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز.. 6 علامات تكشف الإصابة بسرطان الثدي

بعد واقعة طفل البحيرة .. نصائح لتعليم طفلك حماية نفسه من التحرش

6 أبراج ستستعيد حقوقها قبل نهاية 2025.. "هتروق وتحلى"

"ترامب داخل تابوت".. حقيقة نبوءة مسلسل "عائلة سيمبسون" المثيرة للجدل