10 صور لأكثر الشوارع رعبا في العالم- سيصيبك بالصدمة

كتبت- أسماء مرسي:

في مدينة نيويورك، يتواجد شارع صغير يحمل تاريخا دمويا مرعبا، إنه شارع دويرز، الذي اكتسب سمعة سيئة كأحد أكثر الشوارع رعبا في العالم.

يعود تاريخ هذا الشارع المظلم إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما كان مركزا للجريمة والفوضى، فقد اتخذته العديد من العصابات الصينية المتنافسة مقرا لها، وفقا لصحيفة "mirror" وموقع "insideedition".

ومع بداية القرن العشرين، تحول شارع دويرز إلى ساحة حرب بين عصابات "تونج" المتنافسة، حيث كانت الاشتباكات تحدث بشكل شبه يومي، وأصبح القتلى يتساقطون في الشارع بشكل دوري، ما أكسبه لقب "الزاوية الدموية" المرعب.

أصبح سكان نيويورك يتجنبون المرور في شارع دويرز خوفا من التعرض للاعتداء، ومع ذلك، اكتسب الشارع شهرة عالمية كبيرة، وأصبح وجهة سياحية غريبة للبعض، حيث يتوافد السياح الأجانب لزيارة هذا الشارع، والتقاط الصور التذكارية في الأماكن التي شهدت أحداثا دموية.



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