كارمن سليمان تستقبل مولودها الجديد.. لحاف مزين بحرف المولود أحدث تقاليع الولادة

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استقبلت الفنانة كارمن سليمان مولودها الجديد وسط أجواء مليئة بالفرح والدفء العائلي، حيث شارك زوجها الملحن مصطفى جاد صورة تجمعهما في المستشفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اللافت في الصورة اللحاف الفاخر الذي زين بسرير كارمن، والمطرّز بحرف المولود الأولي “T”، في لمسة تعكس أحد أحدث اتجاهات تجهيزات غرف الولادة.

أحدث تقاليع غرف الولادة وتزيينها

لم تعد غرف الولادة مجرد مكان للاستشفاء، بل تحولت إلى مساحات مزينة بعناية لتعكس أجواء احتفالية راقية. ومن أبرز الصيحات الحديثة في تجهيزات غرف الولادة:

1. الألحفة المطرزة بحرف المولود: كما ظهر في صورة كارمن سليمان، أصبح من الشائع أن يتم تخصيص لحاف أنيق يحمل الحرف الأول من اسم الطفل، وغالبًا ما يكون مزينًا بالورود أو الأشرطة الناعمة.

2. البالونات الملونة: زينة لا غنى عنها في غرف الولادة، وتتنوع بين البالونات التقليدية والهيليوم، بألوان هادئة تعكس جنس المولود.

3. الزهور الطبيعية: تضفي الزهور لمسة من الفخامة والبهجة، حيث تختار العديد من الأمهات باقات من الورود المنسقة بعناية لتزيين الغرفة.

4. لوحات بأسماء المولود: تصميمات خشبية أو أكريليك بأسماء المولود، تُوضع فوق السرير أو على الطاولات الجانبية، لإضفاء طابع شخصي واحتفالي.

5. توزيعات فاخرة للضيوف: لم تعد توزيعات الولادة تقتصر على الشوكولاتة فقط، بل أصبحت تشمل علبًا أنيقة تحتوي على عطور، وسبحات، أو قطع ديكور صغيرة تحمل اسم المولود.

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