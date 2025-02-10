تصدرت التريند بعد عقد قرانها.. تفاصيل أغلى فستان أبيض ارتدته أروى جودة

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كتبت- أميرة حلمي:

تصدر اسم الفنانة أروى جودة محركات البحث، بعد انتشار صور عقد قرانها على رجل الأعمال الإيطالي.

واحتفلت أروى بهذه المناسبة يوم الاثنين 20 يناير، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” صورًا من الحفل، وعلّقت قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي”.

خرجت أروى عن الإطلالة التقليدية للعروس، حيث تخلّت عن الفستان الأبيض وظهرت بإطلالة مميزة، مرتديةً بليزر باللون الأبيض مع جيب من الدانتيل.

تفاصيل أغلى فستان أبيض ظهرت به أروى جودة:

ظهرت الفنانة أروى جودة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة بفستان مميز من تصميم المصمم السعودي عدنان أكبر.

الفستان ينتمي إلى مجموعة “عناقيد”، التي عُرضت خلال أسبوع الموضة الأول في الرياض 2023.

جاء الفستان باللون الأبيض، بتصميم Off-shoulder مع مزيج من الأقمشة والتطريزات اليدوية عند منطقة الأكتاف التي تحاكي شكل عناقيد العنب.

مزود بإكستنشن من التل عند الأكتاف، يشبه الذيل، مما أضفى لمسة من الفخامة والرقي.

السعر:

بلغ سعر الفستان حوالي 25,000 ريال سعودي، أي ما يعادل 333 ألف جنيه، كما هو على موقع بيعه.

ارتدت أروى قلادة ماسية وأقراط متدلية مزينة بفصوص خضراء من علامة Koohejij.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة، واعتمدت ألوانًا ترابية في المكياج أظهرت جمال ملامحها الطبيعية.