كشفت الممثلة وعارضة الأزياء الأرجنتينية- الإسبانية، جورجينا رودريجيز عن وجودها في مدريد لحضور أحد عروض الأزياء.

نشرت جورجينا صور من كواليس استعدادها، عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، إذ ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة حازت على اعجاب الجمهور والمتابعين

جورجينا في البيت الأبيض لحضور فيلم زوجة الرئيس الأمريكي

وكانت جورجينا أعلنت عن وجودها في البيت الأبيض من أجل حضور العرض الخاص للفيلم الوثائقي "ميلانيا" بطولة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشهد الحفل حضور عدد من أبرز النجوم والمسؤولين.

نشرت جورجينا صور من كواليس وجودها داخل البيت الأبيض عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "كم أنا محظوظة لأحضر العرض الخاص، تجربة رائعة وملهمة، مبروك على الفيلم يا ميلانيا ترامب على الجهد المبذول فيه، وعلى إضفاء الحيوية عليه بهذا الحضور والحساسية".

تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيس أقوى دولة في العالم.

جورجينا تشارك في أبرز عروض الأزياء وتخطف الأنظار في روما

كشفت الممثلة وعارضة الأزياء الأرجنتينية- الإسبانية، جورجينا رودريجيز عن وجودها في روما مؤخرا لحضور أحد عروض الأزياء.

نشرت جورجينا صور ومقاطع فيديوهات من كواليس استعدادها، عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، إذ ظهرت في إحدى الصور مع فريق عملها وكتبت على الصور: "روما مع فريق أحلامي".

اقرأ أيضا:

عصام السقا يكشف كواليس تصوير مشهد "كلاكس العربية" في صحاب الأرض





"قلبي طاير من الفرحة".. ليلى زاهر تحتفل بخطبة شقيقتها ملك وشريف



