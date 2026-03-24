زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب جزر تونجا دون تحذير من تسونامي

كتب : مصراوي

08:33 ص 24/03/2026

زلزال- أرشيفية

وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر منطقة جزر تونجا في المحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء، دون أن يشكل أي تهديد بحدوث تسونامي نظرا لعمقه الكبير تحت سطح الأرض.

أوضح مركز تحذير تسونامي في المحيط الهادئ، أن الزلزال وقع على عمق كبير جدا داخل الأرض، مما استبعد معه أي خطر لموجات مد عاتية قد تهدد السواحل.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغ عمق الزلزال نحو 238 كيلومترا، فيما أكد مركز شبكات الزلازل الصيني أن مركز الزلزال كان على عمق 250 كيلومترا.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد أكثر من 150 كيلومترا من بلدة نيوافو في تونجا.

وسجل مركز شبكات الزلازل الصيني وقوع الزلزال عند الساعة 12:37 ظهرا بالتوقيت المحلي لبكين، عند خط عرض 18.70 درجة جنوبا وخط طول 175.20 درجة غربا، وفقا لروسيا اليوم.

زلزال جزر تونجا تسونامي المحيط الهادئ

فيديو قد يعجبك



توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح
أخبار

توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح

زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
أخبار السيارات

زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
5 وجبات تساعدك على الشعور بالنشاط والسعادة كل يوم
نصائح طبية

5 وجبات تساعدك على الشعور بالنشاط والسعادة كل يوم
قبل "السلم والثعبان: لعب عيال".. أفلام عالمية قدمت فكرة الـ "Break- Up"
زووم

قبل "السلم والثعبان: لعب عيال".. أفلام عالمية قدمت فكرة الـ "Break- Up"

