رئيسة وزراء الياباني: سنبدأ الضخ من مخزوناتنا النفطية اعتبارا من الخميس

كتب : مصراوي

08:30 ص 24/03/2026

ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء اليابانية

وكالات

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ استخدام مخزوناتها النفطية الاستراتيجية مجددا اعتبارا من الخميس، وذلك بعدما أجرت طوكيو عملية مماثلة الأسبوع الماضي.

قالت تاكايتشي في منشور على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "من أجل تأمين الكمية اللازمة لليابان برمتها من المنتجات النفطية، سنستخدم الاحتياطي الوطني اعتبارا من 26 مارس".

بدأت طوكيو الأسبوع الماضي سحب ما يعادل احتياطات النفط التي يحتفظ بها القطاع الخاص لمدة 15 يوما.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في حوالى 95% من وارداتها النفطية.

وتعد احتياطاتها النفطية الاستراتيجية من بين الأكبر في العالم، وبلغت أكثر من 400 مليون برميل اعتبارا من ديسمبر.

ووافق أعضاء الوكالة الدولية للطاقة في 11 مارس على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.

ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان اليابان النفط

