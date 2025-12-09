المعبد الذهبي.. أكبر مطبخ مجاني في العالم يطعم 50 ألف شخص يوميا

لا يوجد عمل أجمل من إطعام الجائعين، وقد دأب المعبد الذهبي في أمريتسار بالهند على القيام بذلك منذ زمن طويل، نعم، يضم المعبد الذهبي أكبر مطبخ مجاني أو مطبخ مجتمعي في العالم، والمعروف أيضًا باسم "لانجار"، والذي يقدم ما بين 50 ألف و100 ألف وجبة ساخنة يوميا للجائعين.

الوجبات المجانية التي تقدم رمز للالتزام بخدمة المجتمع والمساواة، ويتم الترحيب بالزوار من جميع الخلفيات للاستمتاع باللانجار.

ويحظى هذا المطعم باحترام كبير في البلاد، حيث بدأ ممارسة اللانجار على يد غورو ناناك، أول معلم للسيخ، عام 1481، على الرغم من تقديم اللانجار مجانا في جميع معابد السيخ حول العالم، إلا أن اللانجار في المعبد الذهبي فريد من نوعه، يعمل لانجار المعبد الذهبي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويخدم آلافا ومئات الآلاف من الناس يوميا، ويدير المطبخ متطوعون بتبرعات من مجتمع السيخ.

ومجتمع السيخ هو مجتمع ديني وعرقي يتبع السيخية التي نشأت في منطقة البنجاب بالهند.

وتتضمن هذه الوجبة المجتمعية في الغالب أطباقا نباتية، يتميز المطبخ في الغوردوارا بقاعتين كبيرتين لتناول الطعام، يمكنهما استيعاب 5000 شخص في وقت واحد، يجلس الناس على الأرض والطعام من قبل المتطوعين.

ويمكن للمرء ألا يتخيل مدى صعوبة خدمة هذا العدد الكبير من الناس كل يوم، لكن السوادار أو العمال يجعلون الأمر يبدو وكأنه مهمة بسيطة، يوجد حوالي 300 عامل دائم والباقي جميعا متطوعون يتأكدون معا من طهي الطعام وتسليمه في الوقت المحدد.

وفي الأيام العادية، يستخدم ما يقارب 5000 كيلوجرام من القمح، 1400 كيلوجرام من الأرز، و700 كيلوجرام من الحليب، و100 أسطوانة غاز لإعداد الوجبات في المطبخ.