الإعجاب بصور الجنس الآخر "خيانة".. طلب طلاق يثير الجدل

أصدرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا حكما أثار جدلا واسعا، بعدما اعتبرت أن الإعجاب بصور نساء أخريات على منصات التواصل الاجتماعي يُعد إخلالًا بالثقة الزوجية، ويشكل سببا مشروعا لطلب الطلاق.

وتعود تفاصيل القضية إلى محافظة قيصري، حيث تقدمت سيدة بطلب طلاق من زوجها بدعوى أنه دأب على الإعجاب بصور نساء عبر حساباته الرقمية.

وبحسب موقع "تركيا تو داي" فإن محكمة الأسرة الخامسة في المحافظة كانت قد أدانت الزوج سابقا، إلا أن الزوجة رأت أن الحكم غير كاف، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارا نهائيا يرسخ سابقة قانونية جديدة.

وبموجب هذا الحكم، أصبحت التفاعلات الرقمية، وفي مقدمتها الإعجابات على صور الجنس الآخر، جزءا من الأدلة المعترف بها في قضايا الطلاق المتعلقة بالوفاء الزوجي.

وأثار الحكم موجة جدل على مواقع التواصل، إذ رأى مؤيدون أنه خطوة لحماية الروابط الزوجية من السلوكيات الرقمية المسيئة، بينما اعتبره معارضون تقييدا للحرية الشخصية.