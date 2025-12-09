إعلان

الإعجاب بصور الجنس الآخر "خيانة".. طلب طلاق يثير الجدل


كتب- أحمد الضبع:

04:00 م 09/12/2025

الطلاق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا حكما أثار جدلا واسعا، بعدما اعتبرت أن الإعجاب بصور نساء أخريات على منصات التواصل الاجتماعي يُعد إخلالًا بالثقة الزوجية، ويشكل سببا مشروعا لطلب الطلاق.

وتعود تفاصيل القضية إلى محافظة قيصري، حيث تقدمت سيدة بطلب طلاق من زوجها بدعوى أنه دأب على الإعجاب بصور نساء عبر حساباته الرقمية.

وبحسب موقع "تركيا تو داي" فإن محكمة الأسرة الخامسة في المحافظة كانت قد أدانت الزوج سابقا، إلا أن الزوجة رأت أن الحكم غير كاف، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارا نهائيا يرسخ سابقة قانونية جديدة.

وبموجب هذا الحكم، أصبحت التفاعلات الرقمية، وفي مقدمتها الإعجابات على صور الجنس الآخر، جزءا من الأدلة المعترف بها في قضايا الطلاق المتعلقة بالوفاء الزوجي.

وأثار الحكم موجة جدل على مواقع التواصل، إذ رأى مؤيدون أنه خطوة لحماية الروابط الزوجية من السلوكيات الرقمية المسيئة، بينما اعتبره معارضون تقييدا للحرية الشخصية.

الطلاق الجنس الآخر خيانة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة