"أفضل من هوليوود".. رسالة سائق إلى راكب تثير ضجة واسعة

"أفضل من هوليوود".. رسالة سائق إلى راكب تثير ضجة و

أثارت محادثة بين خبير تقني وسائق سيارة أجرة ضجة واسعة على الإنترنت، بعد أن أدى خطأ في الترجمة إلى سوء فهم بينهما حول مسألة الحياة والموت.

في منشور انتشر على نطاق واسع، كشف الرجل أنه حجز رحلةً عبر تطبيق أوبر وطلب من السائق انتظاره، ليتلقى رسالة نصية مرعبة، بحسب موقع ndtv.

"اليوم، تركت سائق أوبر ينتظرني دقيقتين وأنا خارج من منزلي. وفجأة، تلقيت إشعارا من أوبر: "أواجه خطر القتل"، كتب أرناف جوبتا على موقع إكس، (تويتر سابقا).

وقال جوبتا، أحد موظفي شركة ميتا، إنه شعر بقشعريرة تسري في عموده الفقري بعد قراءة الرسالة، حيث توقع أن يكون تهديد السائق نابعا من مطالبته بالانتظار.

"هل يهددني بالقتل لأني جعلته ينتظر وأخطأت في كتابته؟ هل يهدده الناس في الشارع بالقتل لأنه يقطع الطريق؟ تسابقت أفكارٌ شتى في رأسي".

وبعد فتح الرسالة على التطبيق للعثور على سياق إضافي للرسالة المهددة، قرر جوبتا النقر على خيار الترجمة أسفل النص، "ثم تنفست الصعداء بشدة منذ زمن طويل، كان أمام مصنع الألبان الأم"، قال جوبتا.

كان النص الأصلي من السائق "Murder deri ke samne hun (أنا أمام Mother Dairy)"، والذي تمت ترجمته بشكل خاطئ إلى النص الذي اطلع عليه جوبتا من إشعاراته، ما أدى إلى الارتباك.

يا لها من مفاجأة

وبحلول التحديث الأخير، حصد المنشور أكثر من 4.5 مليون مشاهدة، حيث ضحك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على سخافة الموقف والتطورات المفاجئة في القصة.

يا لها من مفاجأة! لم أتوقعها إطلاقًا! قال أحد المستخدمين، وأضاف آخر: "يا إلهي! أفضل من هوليوود، سينما مطلقة".

وعلق ثالث قائلا: "هذه واحدة من أكثر القصص المرعبة والمضحكة التي صادفتها على الإطلاق".