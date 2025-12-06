ما السبب وراء وجود فتحة صغيرة في غطاء القلم الجاف؟ لن تتوقع السر

الثقب الموجود في أعلى غطاء القلم الجاف ليس صدفة، لكن صمم لسبب مهم لا يعرفه كثيرون.

وكشف موقع "sciencealert" ومجلة "ريدرز دايجست"، أن وجود ثقب في الغطاء يتيح لك تعديل ضغط الهواء داخل الغطاء، وأيضا إغلاق القلم بإحكام.

وبالإضافة إلى ذلك، صمم لتقليل خطر الاختناق والوفاة، حيث أنه يسمح بمرور الهواء في حال ابتلاع الغطاء بالخطأ.

والسبب الثاني لقيام الشركات بثقب غطاء القلم هو ميل البعض إلى مضغ أغطية الأقلام، وهذه العادة تؤدي إلى ابتلاع الغطاء وتعلقه في القصبة الهوائية، مما يسبب الاختناق.

وبدأت القصة في عام ١٩٩١، عندما أنتجت العديد من الشركات وأبرزها BIC، بتصميم كل غطاء قلم حبر جاف بفتحة صغيرة في الأعلى، مما أثار تساؤلات الكثيرين حول معناه والغرض الذي قد يخدمه.

وليس فقط أن الفتحة الموجودة في الغطاء تحمي الحبر الموجود في القلم، بل إنها تفيد المستخدم أيضا من مخاطر السلامة المحتملة.

وكما أن التهوية التي يوفرها الثقب تثبت ضغط الهواء وتمنع جفاف الحبر.