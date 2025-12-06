فيديو.. موقف مفاجئ من عريس في حفل زفافه يثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تصرفا صادما لعريس هندي فقد أعصابه أثناء جلسة تصوير حفل زفافه، بعد أن اقتحم طفل المشهد بشكل مفاجئ.

وأظهر المقطع العريس وهو يحاول السيطرة على الموقف عبر الميكروفون، محذرا المعازيم من ترك أطفالهم دون رقابة أثناء التصوير.

لكن التحذير لم يلق صدى، واستمر الأطفال في اللعب، ما دفع العريس إلى صفع أحدهم على وجهه أثناء اقترابه منه ومن عروسه.

وأثار الفيديو جدلا واسعا بين مستخدمي التواصل، حيث رأى بعضهم أن تصرف العريس مبرر، معتبرين أن على الآباء التحكم بأطفالهم خلال مثل هذه المناسبات، بينما انتقد آخرون الطريقة التي تعامل بها مع الطفل، مؤكدين أن العنف لا يجب أن يكون خيارا مطلقا في التعامل مع الأطفال.

وعلق أحد المستخدمين عبر منصة "إكس" قائلا: "يجب أن يفهم المعازيم أن جلسة التصوير مكلفة وليست مجرد لحظة احتفال عادية".

فيما كتب آخر: "الأطفال لهم الحق في الاحتفال بطريقتهم، والتوبيخ أو العقاب قد يترك أثرا نفسيا مستقبليا عليهم".