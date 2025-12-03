6 دقائق من الظلام.. دول عربية تستعد لأطول كسوف شمسي في هذا الموعد

تستعد الأرض لحدث نادر سيشهده سكان دول عدة حول العالم، حين يعبر كسوف شمسي كلي أجزاء واسعة من ثلاث قارات، مانحا المشاهدين لحظات من الظلام الكامل غير المسبوقة في العصر الحديث.

ومن المتوقع أن تحدث الظاهرة في 2 أغسطس 2027، حيث سيمتد الكسوف الكلي لمدة ست دقائق و23 ثانية، وهي أطول مدة يمكن رصدها من اليابسة بين عامي 1991 و2114، مقارنة بمعظم حالات الكسوف التي لا تتجاوز عادة ثلاث دقائق.

يتيح الحدث الفريد لمحبي الفلك فرصة مشاهدة الشمس تختفي خلف القمر، كما سيمكن العلماء من رصد الهالة الشمسية بوضوح أكبر، بينما يستمتع المشاهدون بلحظات من السكون والدهشة وسط ظلام نهاري تام.

وبحسب موقع space، يبدأ مسار الكسوف الكلي فوق المحيط الأطلسي ثم يتحرك شرقا ليشمل: جنوب إسبانيا، شمال المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر "خصوصا الأقصر التي ستشهد أكثر من ست دقائق من الظلام"، السودان، السعودية، اليمن، والصومال.

ويبلغ عرض ظل القمر نحو 258 كيلومترا، ما يوفر نطاقا واسعا للرصد في مناطق معروفة بصفاء السماء وجفاف الأجواء، مثل ليبيا ومصر خلال أغسطس.

ويختلف توقيت الذروة باختلاف المنطقة؛ ففي جنوب إسبانيا يتوقع حدوث الكسوف الكلي بين 1:30 و2:00 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا، بينما يصل الذروة في ليبيا ومصر بين 2:00 و2:30 ظهرا بتوقيت شرق أوروبا.

وفي الهند، ستفوت معظم المناطق هذه الظاهرة، باستثناء أجزاء محدودة قد تشهد كسوفا جزئيا ضعيفا قبيل الغروب.

لماذا يعد هذا الكسوف استثنائيا؟

تتزامن الظاهرة مع عدة عوامل فلكية نادرة أطالت مدة الكسوف بشكل غير مسبوق:

- ستكون الأرض في أبعد نقطة عن الشمس، ما يجعل قرص الشمس يبدو أصغر.

- سيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض "الحضيض"، فيظهر أكبر حجما.

- سيمر مسار الكسوف بالقرب من خط الاستواء، ما يبطئ حركة ظل القمر على سطح الأرض ويطيل مدة الظلام.

وبفضل اجتماع هذه الظروف، يتوقع أن يكون كسوف 2027 واحدا من أكثر الظواهر الفلكية إثارة في القرن، حيث سيستمتع ملايين الأشخاص بلحظات مذهلة من الظلام الكامل خلال النهار.



