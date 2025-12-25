شهد أحد المتنزهات الترفيهية في ولاية تكساس حادثة أربكت الزوار، بعدما توقفت لعبة أفعوانية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى بقاء راكبين معلقين على ارتفاع شاهق تجاوز 100 قدم وبزاوية عمودية كاملة لمدة قاربت ساعة، قبل تدخل فرق الإنقاذ.

وبحسب نيويورك بوست، كان الشابان ماثيو كانتو (24 عاما) ونيكولاس سانشيز (20 عاما) يستمتعان بركوب لعبة الإثارة المعروفة باسم قواطع الدوائر داخل مجمع حلبة الأمريكتين في مدينة أوستن، عندما صعدت العربة إلى ارتفاع يقارب 130 قدما، ثم توقفت فجأة عند بداية الهبوط، تاركة الراكبين في وضعية رأسية يواجهان الأرض مباشرة.

وأوضح متحدث إعلامي باسم الشابين، أن عائلتيهما عاشتا لحظات قلق، بعد عدم تلقي أي معلومات واضحة لأكثر من نصف ساعة عقب تعطل اللعبة.

وفي المقابل، أشار شهود عيان إلى أن العاملين في الموقع قدموا تفسيرات متباينة حول سبب التوقف، من بينها تلميحات إلى وجود مشكلة في تثبيت المقاعد.

وتعرف الأفعوانية، بحسب موقعها الرسمي، بأنها من الألعاب الحديثة، حيث ترفع الركاب إلى قمة مرتفعة ثم تميل بهم بزاوية 90 درجة قبل تثبيتهم للحظات، لتنطلق بعدها في سقوط حاد تصل سرعته إلى نحو 60 ميلا في الساعة.

من جهته، أكد متحدث باسم المنتزه أن الخلل نتج عن عطل في أحد أجهزة الاستشعار الخاصة باللعبة، ما أدى إلى تأخير الرحلة كإجراء احترازي، مضيفا أن المشكلة جرى التعامل معها سريعا، وتمت إعادة تشغيل اللعبة دون تسجيل أي إصابات.

وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه الأعطال المؤقتة قد تحدث أحيانا في ألعاب الملاهي المتطورة، مقدما اعتذاره للمتضررين، وموضحا أن هذه الحادثة كانت استثناءً، إذ إن نحو 25 ألف زائر استخدموا اللعبة دون أن يواجهوا تجربة مشابهة.

Two people were stranded on a new roller coaster at Circuit of the Americas outside Austin this week.



The pair was stuck at a 90-degree angle for nearly an hour on Wednesday night, December 17.



Those stranded were riding Circuit Breaker, a new coaster expected to reach speeds… pic.twitter.com/FHcxzOtNDl — MySA (@mySA) December 19, 2025 ">

