في الوقت الذي يُعد فيه الصابون عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية، قد لا يعرف كثيرون أن هذا المنتج البسيط يعود تاريخه إلى أكثر من خمسة آلاف عام، ليكون أحد أقدم الابتكارات التي عرفتها البشرية، وارتبطت بداياته بالحضارات الأولى في التاريخ.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، timesofindia، البداية من بلاد ما بين النهرين الأثرية إلى أن أقدم دليل على صناعة الصابون يعود إلى حضارة بلاد ما بين النهرين، وتحديدًا إلى نحو 2800 سنة قبل الميلاد، فقد عثر علماء الآثار على ألواح طينية مكتوبة بالخط المسماري توضح وصفات بدائية لمواد شبيهة بالصابون.

وتكونت هذه الخلطة القديمة من دهون حيوانية ممزوجة برماد النباتات والماء، إلا أن استخدامها لم يكن مخصصًا للنظافة الشخصية كما هو الحال اليوم، بل استُخدمت بشكل أساسي في تنظيف الأقمشة والصوف، إضافة إلى بعض الأغراض الطبية.

لم تقتصر معرفة الصابون على حضارة واحدة، بل انتقلت الفكرة وتطورت عبر االزمني ففي مصر القديمة، استخدم المصريون مواد تنظيف طبيعية في العناية بالجسم ومعالجة بعض الأمراض الجلدية، بينما عرف الرومان أساليب مختلفة للاستحمام، اعتمدت على الزيوت الطبيعية، وكان الصابون جزءًا محدودًا من هذه الممارسات.

شهدت صناعة الصابون نقلة نوعية خلال العصور الإسلامية والوسطى، حيث برزت مدن مثل حلب في سوريا كمراكز رائدة لصناعته، وظهر ما يُعرف بـ"صابون حلب" المصنوع من زيت الزيتون وزيت الغار، والذي يُعد من أقدم أنواع الصابون الطبيعي المستمر إنتاجه حتى اليوم.

ومن العالم الإسلامي، انتقلت صناعة الصابون إلى أوروبا، حيث تطورت أساليبه وأشكاله، وصولا إلى عصر الثورة الصناعية، الذي جعل الصابون منتجا متاحا على نطاق واسع.

اليوم، لم يعد الصابون مجرد وسيلة للنظافة، بل أصبح عنصرا أساسيا في الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، خاصة بعد الأوبئة العالمية التي أعادت التأكيد على أهميته.

ورغم تطور صناعته وتعدد أنواعه، تبقى قصة الصابون شاهد حيا على قدرة الإنسان على الابتكار منذ فجر الحضارة، وكيف يمكن لاختراع بسيط أن يستمر آلاف السنين ويظل جزءًا لا يتجزأ من حياة البشر

