معدات وذخائر.. أبرز منتجات مصر في معرض الدفاع العالمي بالرياض

تشارك مصر في فعاليات النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026، المقام حاليًا في مدينة الرياض في الفترة 8-12 فبراير الجاري.

واستعرض الجناح المصري نماذج من المنتجات الجديدة والنمطية للأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية، التي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، بما يعكس تطور القدرات التصنيعية والتقنية للصناعات الدفاعية المصرية.

وشهدت النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 1486 جهة من 89 دولة، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية، بما يؤكد مكانة المعرض كمنصة دولية رائدة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الدفاع والأمن