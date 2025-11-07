فيديو.. مضيف طيران يطعم راكبا مسنا ويخطف القلوب

كتب – سيد متولي

جذبت لحظة مؤثرة على متن رحلة للخطوط الجوية السعودية الأنظار على الإنترنت، وأثارت الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو مضيف طيران وهو يقدم الطعام ببطء للرجل المسن بملعقة، ضامنا شعوره بالراحة التامة والرعاية، بحسب ndtv.

الفيديو الذي نشرته الخطوط الجوية السعودية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "X". وكتبت: "مشهد يجسد القيم السعودية الأصيلة. مضيف طيران يطعم راكبًا مُسنًا طوال الرحلة بعناية تليق بالضيافة السعودية".

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتصرفات عضو الطاقم الهادئة والصبورة، وأشادوا بتعاطفه واحترامه للراكب المسن.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

انتشر المنشور بسرعة كبيرة، وعلق المستخدمون معبرين عن امتنانهم وإعجابهم بالتصرف اللطيف الذي قام به عضو الطاقم، وأشادوا به باعتباره عرضا إنسانيا مؤثرا أحدث تأثيرا كبيرا.

كتب أحد المستخدمين: "شكرًا لمجموعة السعودية على توظيف الكفاءات دائمًا وأبدًا".

وكتب مستخدم آخر: "الله يشفيه... من الواضح أنه مصاب بشلل باركنسون، ومن الصعب عليه التحكم في أي شيء يحمله بيده".

وأضاف مستخدم ثالث "الله يقويهم".

لذلك موظيفين

#الخطوط_السعودية في المركز 🥇عالميًا



مشهد يجسد القيم السعودية الأصيلة 🇸🇦

مضيف جوي يطعم راكبًا مسنًّا طوال الرحلة باهتمام يليق بالضيافة السعودية 💚✈️ https://t.co/i3Fln8qSNh pic.twitter.com/KTzcWZqIhy — الطيران السعودي (@saudia_aviation) October 29, 2025

