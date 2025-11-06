في أول يوم لها.. طرد موظفة من العمل لسبب غير متوقع

كتب – سيد متولي

كشفت إحدى مستخدمات موقع ريديت عن كيفية طرد موظفة جديدة من العمل في اليوم الأول لسبب غريب.

وقالت إن المديرين طلبوا منها المغادرة عندما اكتشفوا أنها سرقت كل القهوة.

وانتشر المنشور على نطاق واسع على المنصة، محققًا أكثر من 4.3 مليون مشاهدة وأكثر من 15 ألف تصويت إيجابي، ووصفه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأنه حادث "غريب ومثير للاهتمام"، بحسب ndtv.

"لقد قمنا بتعيين هذه السيدة، والتي بدت متوترة للغاية أثناء تدريبها الصباحي، ولكن لم يكن الأمر صعبًا للغاية للتعامل معها"، كما قال المستخدم.

في منتصف اليوم، كنا في غرفة الاستراحة، فأشارت إلى كيسين كبيرين مليئين بحبوب ستاربكس بجانب آلة صنع القهوة، وسألت الجميع: "لمن هذه؟" فأجاب أحدهم: "هذه مجانية للجميع، فالشركة تشتري القهوة للجميع"، فقالت: "رائع!".

وذكر المستخدم أيضًا أنه عندما غادرت الموظفة الجديدة عملها في نهاية اليوم، أخذت القهوة في حقيبتها.

"كان هناك ضجة طوال اليوم حيث كان الجميع في حيرة من أمرهم بشأن عدم وجود المزيد من القهوة"، كما قال المستخدم.

في النهاية، تم تجميعها، وأخذتها، أعتقد أن أحدهم رأى ما حدث. حضرت اليوم لمدة عشر دقائق، ثم تم استدعاؤها إلى مكتب المدير، والآن رحلت.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

وأثارت هذه التدوينة جدلاً حول الاحترافية وآداب العمل، حيث علق عليها مئات المستخدمين.

يا إلهي، هذا يجعلك تتساءل كيف يحب الناس هذه الوظيفة بهذا المنطق والتفكير. أجدها رائعةً بشكلٍ غريب.

هناك نظرية تقول إن ليس كل شخص لديه حوار داخلي. بمعنى آخر، لا يحدث شيء حقيقي في أذهانهم طوال اليوم. لا يجادلون أنفسهم أو يعقلونها قبل اتخاذ القرارات. فقط يتصرفون. أجد هذا الأمر مرعبًا ومثيرًا للاهتمام، كما كتب مستخدم آخر.

كيف يُمكن لأي شخص أن يكون بهذا الغباء؟ الخبر السار هو أنها طردت نفسها فعليًا قبل أن تُفسد أي شيء مهم، هذا ما قاله مستخدم ثالث مازحًا.

