عندما نقرأ مصطلح "الضفدع الشفاف" يبدو الأمر وكأنه من عالم الخيال، لكن هناك ضفدعًا شفافًا إلى درجة يمكنك رؤية قلبه ينبض تحت جلده.

ووفقًا لما جاء في موقعي "National Geographic" و"New Atlas"، إليك أبرز المعلومات عنه:

ما هو الضفدع الزجاجي؟

الضفدع الزجاجي ينتمي إلى عائلة Centrolenidae، ويعيش عادةً في غابات أمريكا الوسطى والجنوبية.

أحد أبرز سماته هو الجلد الشفاف أو شبه الشفاف في منطقة البطن، ما يسمح برؤية القلب والكبد والأمعاء بوضوح، وهو ما أعطاه اسمه الشائع "الضفدع الزجاجي".

لماذا يبدو وكأنك ترى قلبه ينبض؟

تعود هذه الظاهرة إلى بنية الجلد والعضلات في البطن وطريقة توزيع الدم عند الراحة.

وفق دراسة لمجلة National Geographic فإن بعض هذه الضفادع تقوم بسحب نسبة كبيرة من خلايا الدم الحمراء إلى كبدها أثناء النوم، ما يقلل من لون الدم الأحمر في الجسم ويجعلها تبدو أكثر شفافية.

وبفضل هذه الشفافية يمكن أحياناً رؤية القلب ينبض أو الأمعاء تتحرك، خصوصاً في أنواع مثل Hyalinobatrachium yaku التي اكتُشفت في غابات الإكوادور.

بيئته وعاداته

يعيش الضفدع الزجاجي عادةً في الغابات المطيرة أو الضبابية قرب المجاري المائية، مفضلاً التواجد على أوراق النباتات المعلقة فوق الجداول والأنهار الصغيرة، وأثناء موسم التكاثر، تضع الأنثى بيضها على الجانب السفلي من الأوراق، وعند فقسها تسقط الشراغف إلى الماء لتكمل نموها، بعض الذكور يظل يحرس البيض حتى الفقس.

اقرأ أيضا:

بعد تحديد موعد زفافهما.. 5 فساتين لـ "جورجينا" أثارت الجدل في 2025

مخرج يترك كاميرا في كهف لمدة 10 سنوات.. لن تصدق ماذا وجد؟ (فيديو)

واقعة غريبة.. أم تكتشف جثة ابنها معروضة داخل متحف وهذا ما حدث

فيديو صادم.. امرأة تعود للحياة مرة أخرى قبل لحظات من دفنها

واقعة كوميدية.. رجل يهرب من التسوق مع زوجته بتصرف غريب