كتب- أحمد الضبع:

غالبا ما تعتبر المراحيض أماكن روتينية تقتصر وظيفتها على الاستخدام اليومي، إلا أن هناك مجموعة من التصاميم الغريبة حول العالم تهدف إلى جذب الانتباه بسبب شكلها أو موقعها أو فكرته التصميمية.

من بين هذه التصاميم، مجموعة من المراحيض التي كشف عنها موقع traveller، بما في ذلك الأبواق التي تأتي على شكل أدوات موسيقية، ومراحيض صممت بشكل يثير التساؤل، إذ يبدو وكأن المستخدم يتبول باتجاه تمثال، بينما تأتي مراحيض الروبوت الشريرة مزودة بأشعة ليزر حمراء في تصميمها.

تشمل القائمة أيضا المرحاض المخروطي الذي صمم ببساطة، والمرحاض مع إطلالة Poo With A View الذي يقع في أماكن مرتفعة أو خارجية، ومرحاض القفز على المنحدر Ski Jump الذي يمنح المستخدم تجربة استخدام على قمة منحدر للتزلج.

ومن بين التصاميم الأخرى، المرحاض الخارجي في الغابات، والمرحاض الأكواريمي المجهز بأحواض سمك حول المستخدم، إلى جانب المرحاض المعلق في السحاب على حافة جبل مرتفع.

كذلك يوجد مرحاض Millennium Falcon المستوحى من سلسلة أفلام ستار وورز، والمرحاض المنزلق في طوكيو، والمرحاض على الشرفة المصمم كبديل للحمام التقليدي، إضافة إلى مراحيض شفافة وسريعة، وأخرى تعمل بشكل آلي.

