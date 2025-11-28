منع دخول زوار جدد إلى مول ألماظة بسبب زحام "البلاك فرايداي"

شهد مول سيتي سنتر ألماظة واحدا من أعلى معدلات الإقبال، مساء اليوم، بالتزامن مع ذروة تخفيضات "البلاك فرايداي"، ما أدى إلى امتلاء الجراجات تماما وتكدس السيارات لمسافات طويلة على الطرق المحيطة.

ومع استمرار تدفق المتسوقين، اضطرت إدارة المول إلى منع دخول السيارات إلى الجراجات بشكل مؤقت، بعد وصول الطاقة الاستيعابية إلى حدها الأقصى.

ورصدت عدسة "مصراوي" تكدسا كبيرا داخل الممرات وعلى بوابات المحال، في وقت تصدرت فيه أقسام الملابس ومستحضرات التجميل "الميك أب" قائمة المبيعات، وسط سباق واضح على اقتناص الخصومات الأكبر، خاصة داخل العلامات التجارية العالمية.

بينما شهدت بعض المتاجر طوابير انتظار ممتدة، واضطرت أخرى لتطبيق نظام الدخول بالتبادل لتنظيم الحركة داخلها.