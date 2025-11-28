شهدت محلات الملابس في مول مصر اليوم إقبالا واسعا من المواطنين الراغبين في الاستفادة من عروض البلاك فرايداي، حيث تصدرت الملابس قائمة المشتريات مقارنة بالأجهزة الكهربائية والإكسسوارات.

وأكد عدد من رواد المول أن التخفيضات الكبيرة، التي وصلت إلى 70% في بعض الماركات، كانت السبب الرئيسي في جذبهم للشراء، بينما تتراوح معظم الخصومات بين 15 و50% بحسب نوع المنتج والعلامة التجارية، في بعض المحال كانت البراندات العالمية تباع بسعر الملابس الشعبية.

وقالت منى إحدى المتسوقات إنها جاءت خصيصا للاستفادة من عروض الملابس الشتوية، مضيفة أن "الخصومات حقيقية وواضحة على جميع الماركات، وهذا ما يجعل تجربة الشراء مجزية وموفرة".

محلات الأحذية والإكسسوارات شهدت أيضا إقبالا جيدا، إلا أن الملابس حافظت على الصدارة بين مشتريات المتسوقين، وهو ما يشير إلى اهتمام المواطنين بتجديد خزانة الملابس لموسم الشتاء بأسعار مناسبة.