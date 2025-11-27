إعلان

لوحة من عصر النهضة تباع بـ685 ألف إسترليني.. ما سرها؟

كتب : أحمد الضبع

02:30 م 27/11/2025

لوحة من عصر النهضة

بيعت لوحة من عصر النهضة، عُثر عليها بالصدفة داخل مرآب، مقابل 685 ألف جنيه إسترليني في مزاد عبر الإنترنت استمر 15 دقيقة، نظمته دار "JS Fine Arts" بمدينة بانبوري في أوكسفوردشاير البريطانية.

ويرجح أن اللوحة تعود للرسام الإيطالي الشهير بييترو فانوتشي، المعروف باسم "إل بيروجينو"، أحد أبرز فناني القرن الخامس عشر وأكثرهم تأثيرًا في حركة عصر النهضة. ويُذكر أن فانوتشي توفي عام 1523، تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا أثر في العديد من رسامي عصره وما بعده، بحسب صحفية "ديلي ميل" البريطانية.

وكسرت اللوحة الرقم القياسي السابق للدار، والبالغ 285 ألف جنيه إسترليني، فيما كان البائع، المقيم في أوكسفوردشاير، قد اشترى اللوحة قبل سنوات دون إدراك قيمتها الحقيقية، لتتحول إلى قطعة فنية استثنائية تجذب اهتمام هواة الفن والمزادات على حد سواء.

لوحة من عصر النهضة بيع لوحة إل بيروجينو المزاد الإلكتروني

