بعد 83 عاما معا.. "كابلز" يتوجان بلقب أطول زواج في العالم

حصل زوجان من ميامي مؤخرا على لقب أطول زواج في العالم، وفي حديثهما عن زواجهما الذي دام 83 عاما، قال الزوجان إليانور "107 أعوام" ولايل جيتنز "108 أعوام"، إن سر علاقتهما الدائمة يكمن ببساطة في حبهما لبعضهما البعض.

ووفقا لصحيفة الجارديان، تم تأكيد زواج الزوجين من قِبل موقع LongeviQuest، وهو موقع إلكتروني يحتفظ بسجلات الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر، وتحققت المنظمة من شهادة زواجهما الصادرة عام 1942، وسجلات تعداد الولايات المتحدة، ووثائق أخرى.

وحصلت عائلة جيتنز على اللقب بعد وفاة مانويل أنجيليم دينو "106 أعوام" وزوجته ماريا دي سوزا دينو "102 عاما" من البرازيل، واللذين كانا يعتبران الزوجين الأطول زواجا في العالم بعد أن ظلا متزوجين لمدة 85 عاما.

قصتهما مميزة، فقد تحملا الحرب وصعوبات جمة، التقت إليانور ولايل لأول مرة في مباراة كرة سلة جامعية عام 1941، كان لايل يلعب في جامعة كلارك أتلانتا، وكانت إليانور هناك كمشاهدة.

تزوج الزوجان في 4 يونيو 1942، عندما كان لايل في إجازة لمدة ثلاثة أيام من تدريبه العسكري في جورجيا، وبينما كانت لايل تخدم في إيطاليا مع فرقة المشاة 92 التابعة للجيش الأمريكي، ساور إليانور القلق بشأن رؤيته حيا مرة أخرى.

كانت حاملا بطفلها الأول، فانتقلت إلى مدينة نيويورك، وهناك، التقت بعائلة لايل، وظلت على تواصل معه عبر كتابة الرسائل أثناء عملها، إلا أن الجيش كان يراقب كل رسالة.

وبعد الحرب، استقر آل جيتنز في نيويورك، واجتازا امتحان الخدمة المدنية معا، وتولا وظائف حكومية، وسافرا، بما في ذلك إلى المكان المفضل لدى إليانور، جوادلوب.

وحصلت إليانور على درجة الدكتوراه في التعليم الحضري من جامعة فوردهام في سن 69 عامًا، وظل الزوجان أيضا نشطين في جمعية خريجي كلارك أتلانتا قبل الانتقال إلى ميامي ليكونوا بالقرب من ابنتهما أنجيلا.

وقال لايل إنه يستمتع بقضاء الوقت مع إليانور وسعيد بوجودها، وأضاف أنهما يستمتعان بوقتهما، وقد قضيا معا أوقاتا كثيرة.