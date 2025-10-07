لماذا تجمع أدلة الجرائم في أكياس ورقية؟

في ساحات الجرائم الحقيقية، لا يكفي فقط الوصول إلى الأدلة، بل يجب أيضا الحفاظ عليها بحالة سليمة تضمن إمكانية تحليلها بدقة لاحقا.

ومن التفاصيل التي قد تبدو بسيطة لكنها محورية في هذا السياق، اختيار نوع الحاويات المستخدمة لجمع الأدلة الجنائية، حيث تعد الأكياس الورقية البنية الخيار الأساسي لهذا الغرض، فما السر وراء ذلك؟



تعتمد أجهزة الشرطة حول العالم على الأكياس الورقية لجمع الأدلة البيولوجية مثل الدم، واللعاب، والشعر، والسوائل الجسدية، بسبب خصائص الورق التي تميزه عن المواد الأخرى مثل البلاستيك، وفقا لما ذكره موقع Mental Floss.

الورق مسامي، أي يسمح بمرور الهواء ويمنع احتباس الرطوبة داخل العينة، وهذه الخاصية تحمي الأدلة من نمو العفن والبكتيريا التي قد تلحق أضرارا خطيرة بالحمض النووي الموجود داخلها، وبالتالي تؤثر على نتائج التحقيقات.

أما الأكياس البلاستيكية المحكمة الإغلاق، فهي غير مناسبة لحفظ الأدلة البيولوجية لأنها تحبس الرطوبة، مما يسرع تعفن المادة وتلفها.

ومع ذلك، تستخدم الأكياس البلاستيكية أو الحاويات المخصصة لتخزين الأدلة غير العضوية، كالأدوات والأسلحة والأجهزة الإلكترونية، التي تحتاج إلى حماية من العوامل الخارجية والعبث.

كما أن اختيار اللون البني للأكياس الورقية ليس عشوائيا، إذ يعزى إلى أن هذه الأكياس لا تخضع لمعالجة كيميائية مثل الأكياس البيضاء، التي قد تحتوي على مواد قد تتفاعل مع الأدلة وتضر بها.

وإلى جانب نوع الحاوية، يتبع المحققون إجراءات دقيقة أثناء جمع الأدلة، مثل ارتداء القفازات النظيفة واستخدام أدوات معقمة، بالإضافة إلى ضرورة تجفيف الأدلة البيولوجية قبل وضعها داخل الأكياس الورقية لضمان عدم تلفها.

وعلى الرغم من بساطة هذه الطريقة مقارنة بالتقنيات الحديثة، فإن استخدامها يعد خطوة أساسية في ضمان سلامة الأدلة وتحقيق العدالة في قضايا الجرائم.

