زواج وفرص ذهبية.. 4 أبراج الأكثر حظا بسبب حدث فلكي نادر

تشهد السماء في فصل الخريف سلسلة نادرة ثلاثية من الأقمار العملاقة المتتالية عندما يتزامن اكتمال القمر مع أقرب نقطة في مداره إلى الأرض.

وسيصل أول بدر في الخريف يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر الساعة 11:48 مساءا، ثم ليليه قمر "القندس" في 5 نوفمبر، ويختتم بقمر "الباردة" في 4 ديسمبر.

وتعرف الأقمار العملاقة بأنها أقمار بدر تظهر أكبر وأكثر سطوعا من المعتاد، بسبب تزامن البدر مع وصول القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض في مداره، وفقا لـ "nationalgeographic".

وفيما يلي، نستعرض لكم الأبراج الأكثر حظا نتيجة هذه الظاهرة، وفقا لموقع "yahoo".