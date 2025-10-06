إعلان

زواج وفرص ذهبية.. 4 أبراج الأكثر حظا بسبب حدث فلكي نادر

كتب : شيماء مرسي

07:30 م 06/10/2025
زواج وفرص ذهبية.. 4 أبراج الأكثر حظا بسبب حدث فلكي نادر

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد السماء في فصل الخريف سلسلة نادرة ثلاثية من الأقمار العملاقة المتتالية عندما يتزامن اكتمال القمر مع أقرب نقطة في مداره إلى الأرض.

وسيصل أول بدر في الخريف يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر الساعة 11:48 مساءا، ثم ليليه قمر "القندس" في 5 نوفمبر، ويختتم بقمر "الباردة" في 4 ديسمبر.

وتعرف الأقمار العملاقة بأنها أقمار بدر تظهر أكبر وأكثر سطوعا من المعتاد، بسبب تزامن البدر مع وصول القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض في مداره، وفقا لـ "nationalgeographic".

وفيما يلي، نستعرض لكم الأبراج الأكثر حظا نتيجة هذه الظاهرة، وفقا لموقع "yahoo".

الأبراج توقعات الأبراج زواج فرص ذهبية

إعلان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان