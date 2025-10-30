القفز بالحبال من أعلى جسر في العالم.. مغامرة خطيرة تثير الجدل (فيديو)

كتب – سيد متولي

بعد أن تصدر جسر هواجيانج جراند كانيون عناوين الأخبار كأعلى جسر طريق في العالم، عاد إلى الواجهة مؤخرا، وهذه المرة بسبب مغامرة مثيرة للجدل تتحدى المتهورين بالقفز من الجسر إلى شبكة بألوان قوس قزح لتجنب السقوط في نهر بيبان على ارتفاع 625 مترًا (2051 قدمًا).

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية في وقت سابق من هذا الشهر مقطع فيديو يُظهر موظفي السلامة وهم يُسقطون أكياس رمل بأوزان مختلفة في الشبكة كجزء من اختبار السلامة، ما أثار قلقا بين عامة الناس، بحسب odditycentral.

كما يوحي الاسم، يختلف القفز بالحبال بدون حبل عن القفز بالحبال التقليدي في أن المشاركين لا يرتدون حبل أمان، بل يقفزون مباشرةً من منصة إلى شبكة أمان أسفلها.

ويوفر جسر هواجيانج خيارات ارتفاع متنوعة، تتراوح بين 20 و50 مترا، ما يسمح للمشاركين باختيار ارتفاعهم بناء على تفضيلاتهم الشخصية وشجاعتهم.

ويبلغ سعر القفز بالحبال أكثر بقليل من 1600 يوان (225 دولارا أمريكيا)، وهو أقل من سعر القفز بالحبال التقليدي البالغ 3000 يوان (420 دولارا أمريكيا).

ومن المقرر افتتاح المنشأة للجمهور هذا الأسبوع، وقد تم اختبارها بإسقاط أكياس وزنها 100 و200 رطل من المنصة، ورغم أن الشبكة بدت صامدة بشكل جيد، إلا أنها أثارت الكثير من المخاوف المتعلقة بالسلامة.

تساءل المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي عما سيحدث إذا أخطأ شخص ما الشبكة التي تبلغ مساحتها 160 مترا مربعا، أو إذا انكسرت تحت وطأة وزنه.

وردا على الانتقادات، أوضحت الشركة المُشغِّلة للمكان المثير للجدل أن الشبكة مُصمَّمة بزوايا ثابتة لامتصاص صدمة السقوط بفعالية، ثم تنزل إلى المنصة السفلية، ما يضمن خروجا آمنا للمشاركين. إلا أن هذا لم يهدئ الجمهور، ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، فقد أُجِّل افتتاح منشأة القفز بالحبال.