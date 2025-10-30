"منقذة الثعابين".. فتاة تصطاد كوبرا داخل مصنع بشجاعة (فيديو)



تصدرت الهندية أجيتا باندي، المعروفة باسم "فتاة الثعابين" أو "منقذة الثعابين" على مواقع التواصل الاجتماعي، عناوين الأخبار مجددا بفضل مهاراتها الشجاعة في اصطياد الثعابين.



استجابت أجيتا، وهي من سكان بيلاسبور، تشاتيسجار، مؤخرا لنداء طوارئ بشأن ثعبان شوهد داخل مصنع، وعند وصولها إلى الموقع، اكتشفت كوبرا مختبئة خلف كومة من الأكياس، بحسب ndtv.



وفي مقطع فيديو نُشر على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر أجيتا وهي تلتقط الثعبان السام بمهارة وأمان.



وفي الفيديو على يوتيوب ، استغلت الفرصة أيضا لتوعية المشاهدين، محذرة من أنه مع بداية الشتاء، تميل الثعابين والزواحف الأخرى إلى البحث عن الدفء، وغالبا ما تختبئ في المستودعات أو أماكن التخزين.



ونصحت الناس بتوخي الحذر والنقر أو فحص محيطهم بعناية قبل نقل الأغراض من هذه الأماكن.



وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث حصد أكثر من 20 ألف مشاهدة خلال ثماني ساعات فقط من نشره.



في نهاية المقطع، تحث أجيتا الجمهور على عدم الاقتراب من الثعابين أو محاولة التعامل معها بأنفسهم.



وقالت: "إذا رأيتم ثعبانا في منزلكم أو حوله، فلا تلمسوه أو تستفزوه، اتصلوا بمنقذ مدرب"، مشددة على أهمية السلامة والتعامل الاحترافي.



وأنقذت أجيتا آلاف الثعابين على مر السنين وتواصل رفع الوعي حول سلامة الزواحف والحفاظ على الحياة البرية من خلال مهام الإنقاذ الجريئة ومقاطع الفيديو .